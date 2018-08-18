Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хороший человек, поддержал строительную отрасль в сложное время, а они...
Поновлений після люстрації прокурор Києва Сергій Юлдашев встиг придбати чотири коштовні квартири у Києві і Дніпрі, поки боровся в суді за повернення посади.
Деталі: 10 березня Юлдашев повернувся на посаду прокурора Києва. Він тут працював до 2015 року, поки його не люстрували за керівні посади при Януковичі. Проте Юлдашев звернувся до суду, виграв його, а відтак —поновився.
Як з'ясувало "Слідство.Інфо", Юлдашев та члени його родини протягом останніх років купили 7 квартир у престижних житлових комплексах Києва та Дніпра, а також придбали кілька нових автомобілів. За останні роки статки прокурора і його родичів поповнилися щонаймеше на 2 мільйони доларів....
airmax78 написав:Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.
Как оцениваете контингент в новой прелести? Есть корреляция между классом дома и контингентом?
Довольно сильная. При прочих равных, в Киеве: чем дороже квартиры в доме - тем лучше. Но, боюсь сглазить.
Фантастическая логика,если по 1700 квартиры то люди Г,а вот если по 1900,то контингент намного лучше. Он лучше только потому,что ещё людей не запустили на ремонты,это контингент отличался если бы цена была по 1700 и по 3000 за метр,то можно предположить разницу,а так это аутотренинг и не больше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
UA написав:Как оцениваете контингент в новой прелести? Есть корреляция между классом дома и контингентом?
Довольно сильная. При прочих равных, в Киеве: чем дороже квартиры в доме - тем лучше. Но, боюсь сглазить.
Фантастическая логика,если по 1700 квартиры то люди Г,а вот если по 1900,то контингент намного лучше. Он лучше только потому,что ещё людей не запустили на ремонты,это контингент отличался если бы цена была по 1700 и по 3000 за метр,то можно предположить разницу,а так это аутотренинг и не больше.
Вопрос 1. По какой цене покупала основная масса. Вопрос 2. Какая цена самой маленькой квартиры? Даже если по 1700 но площади квартир большие - получить вильночеловека в соседи шанс сильно ниже, чем если метр па 2000, но нарезаны студии по 30-40 квадратов.
Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
Я оптимист. Посижу тоже с попкорном. Недосторои уже заморозились. В схлопывание рынка не верю. Украина не оправилась от кризиса 08 (не возобновилась ипотека), как пришел 14-ый с войной и трехкратной девальвацией, что привело к просадке цен всего на 30%. Мировой кризис в Украине уже прошел. Ожидаю, что при самом негативном сценарии цены просто отыграют на уровень год назад.