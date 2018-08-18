RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3176317731783179>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Serg-ik уезжают из страны - плохо, возвращаются - плохо. Мывсеумрем.

не будьте пессимисткой
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10382
З нами з: 10.06.11
Подякував: 175 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:59

  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Да уж... Снимаем шляпу перед смелой и решительной женщиной.
airmax78
 
Повідомлень: 33679
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3876 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:02

Хороший человек, поддержал строительную отрасль в сложное время, а они...
Поновлений після люстрації прокурор Києва Сергій Юлдашев встиг придбати чотири коштовні квартири у Києві і Дніпрі, поки боровся в суді за повернення посади.

Деталі: 10 березня Юлдашев повернувся на посаду прокурора Києва. Він тут працював до 2015 року, поки його не люстрували за керівні посади при Януковичі. Проте Юлдашев звернувся до суду, виграв його, а відтак —поновився.

Як з'ясувало "Слідство.Інфо", Юлдашев та члени його родини протягом останніх років купили 7 квартир у престижних житлових комплексах Києва та Дніпра, а також придбали кілька нових автомобілів. За останні роки статки прокурора і його родичів поповнилися щонаймеше на 2 мільйони доларів....

https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/13/7243530/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10382
З нами з: 10.06.11
Подякував: 175 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:03

  Natt написав:Serg-ik уезжают из страны - плохо, возвращаются - плохо. Мывсеумрем.

Выезжают, когда идет рост и нужны рабочие руки, а возвращаются в кризис, когда все только и думают о сокращении.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 26.02.18
Подякував: 338 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:03

Ось хоча б одна приємна новина https://replyua.net/putin/199978-gosdum ... rusom.html
ДАЙ БОГ !!! ДАЙ БОГ !!! ))
ihorkyiv
 
Повідомлень: 565
З нами з: 01.05.17
Подякував: 98 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:07

  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

РОкетчики переквалифицировались в танкистов. Соляры еще четверть бака есть, гусли пока крутятся, танк куда-то еще едет. Куда именно - не интересно.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 26.02.18
Подякував: 338 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:30

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.

Как оцениваете контингент в новой прелести?
Есть корреляция между классом дома и контингентом?

Довольно сильная. При прочих равных, в Киеве: чем дороже квартиры в доме - тем лучше. Но, боюсь сглазить.


Фантастическая логика,если по 1700 квартиры то люди Г,а вот если по 1900,то контингент намного лучше.
Он лучше только потому,что ещё людей не запустили на ремонты,это контингент отличался если бы цена была по 1700 и по 3000 за метр,то можно предположить разницу,а так это аутотренинг и не больше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11054
З нами з: 30.12.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 2378 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:40

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Как оцениваете контингент в новой прелести?
Есть корреляция между классом дома и контингентом?

Довольно сильная. При прочих равных, в Киеве: чем дороже квартиры в доме - тем лучше. Но, боюсь сглазить.


Фантастическая логика,если по 1700 квартиры то люди Г,а вот если по 1900,то контингент намного лучше.
Он лучше только потому,что ещё людей не запустили на ремонты,это контингент отличался если бы цена была по 1700 и по 3000 за метр,то можно предположить разницу,а так это аутотренинг и не больше.

Вопрос 1. По какой цене покупала основная масса.
Вопрос 2. Какая цена самой маленькой квартиры? Даже если по 1700 но площади квартир большие - получить вильночеловека в соседи шанс сильно ниже, чем если метр па 2000, но нарезаны студии по 30-40 квадратов.
airmax78
 
Повідомлень: 33679
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3876 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:59

  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Я оптимист. Посижу тоже с попкорном.
Недосторои уже заморозились. В схлопывание рынка не верю.
Украина не оправилась от кризиса 08 (не возобновилась ипотека), как пришел 14-ый с войной и трехкратной девальвацией, что привело к просадке цен всего на 30%.
Мировой кризис в Украине уже прошел. Ожидаю, что при самом негативном сценарии цены просто отыграют на уровень год назад.
Vlad442
 
Повідомлень: 6120
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:01

  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Не нужно зраду разводить. Знающие люди вангуют, что сейчас условный "1999-2000" и весь рИст ещё впереди.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 29.11.16
Подякував: 805 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 3176317731783179>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1779, 1780, 1781
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17805 2882567
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 17:48
Мизантрóп
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195282
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.