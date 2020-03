Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:29

Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать.

И многие в Киеве это ощутили лично на себе, кроме ввода военного сбора? А теперь второй вопрос: сколько людей не только в Киеве уже начинают на себе ощущать последствия карантина и закрытия границ? Практически не останется ни одной сферы которую не заденет, начиная от воспитателя в садике и заканчивая директором любого крупного предприятия в стране, которое только можете представить. Вот просто, всех зацепит и вопрос лишь в какой степени.

Окуєть кричали гості...

Були виробничі потужності чи контрагенти в донецьку. І їх не стало... взагалі не відчули.... хіба це можна порівняти з відміною рейсів в Мілан? Конечно ні.

Все що зав'язано на експорт/імпорт відчує.

Все що зав'язано на експорт/імпорт відчує.

ІТ, гастрікі ....

