RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3176317731783179

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:03

  Serg-ik написав:ihorkyiv
здесь еще не написано, что вырастет нагрузка на Пенсионный фонд, если вернутся женщины пенсионного и предпенсионного возраста

???
Вернутся же не люди с гражданством ЕС, а наши сограждане, у которых пенсия и так есть/будет, где б они по факту не жили/работали. ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 29.11.16
Подякував: 806 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:15

Як змінювалася вартість житла в Києві під час економічних криз https://www.slovoidilo.ua/2020/03/13/in ... chnyx-kryz
ihorkyiv
 
Повідомлень: 566
З нами з: 01.05.17
Подякував: 98 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:46

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь
а нужный?
Там метро на каждом шагу
Кроме того, если не ошибаюсь, трамвай там был и его убрали

Метро на каждом шагу в Париже, а у нас между станциями метро часто 30 мин. пешком.
Кстати, интересно что будет с Киевом, когда закроют метро.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 19.09.10
Подякував: 573 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:53

  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 19.09.10
Подякував: 573 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:08

  BIGor написав:
  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.

Мне это не выгодно, но, тем не менее, надо быть объективным. Боюсь, что 28 это далеко не предел. Ну и рынок недвиги обладает достаточно большой инерцией - никто в тот же день цены не меняет.
airmax78
 
Повідомлень: 33680
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3878 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:29

  Первый написав:
Richi написав:
  airmax78 написав:Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать.

И многие в Киеве это ощутили лично на себе, кроме ввода военного сбора? А теперь второй вопрос: сколько людей не только в Киеве уже начинают на себе ощущать последствия карантина и закрытия границ? Практически не останется ни одной сферы которую не заденет, начиная от воспитателя в садике и заканчивая директором любого крупного предприятия в стране, которое только можете представить. Вот просто, всех зацепит и вопрос лишь в какой степени.
Окуєть кричали гості...
Були виробничі потужності чи контрагенти в донецьку. І їх не стало... взагалі не відчули.... хіба це можна порівняти з відміною рейсів в Мілан? Конечно ні.

Все що зав'язано на експорт/імпорт відчує.
ІТ, гастрікі ....
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:32

  Sinica написав:
  airmax78 написав:С другой стороны, это были кричащий сигнал, что пора выходить: все ломанулись в недвижку под аренду.
Не так уж прям и все.
Совокупность нескольких факторов подстегнула отоваривание отложенного спроса - снижение % по валютным депо, дорожай первички в гривне и ревальвация самой гривны.
Снижение % по депо привело к перетоку капитала на рынок недвиги под аренду, что в перспективе нескольких лет даст снижение % доходности арендной недвиги.

Якщо добудують, здадуть і зроблять ремонт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:32

  BIGor написав:
  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.


Все будет, но не сразу :). РН после начала кризиса сползает еще год-два.
Валюта, конечно, отыграет быстрее (хотя уже почти ярд на поддержание спустили). Думаю, осенью 35 увидим.
Elensk
 
Повідомлень: 951
З нами з: 03.03.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:35

  Vlad442 написав:Украина не оправилась от кризиса 08 (не возобновилась ипотека), как пришел 14-ый с войной и трехкратной девальвацией, что привело к просадке цен всего на 30%.


Цены складывались до 50% к концу 2016 года.

  Vlad442 написав:Мировой кризис в Украине уже прошел. Ожидаю, что при самом негативном сценарии цены просто отыграют на уровень год назад.


Если у нас за неделю ничего не случилось кроме удешевления нацвалюты на 2 гривны это уже значит кризис прошел стороной ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 30.01.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:38

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:ДАБИ - все!
https://www.unn.com.ua/ru/news/1857584- ... n_get_more

1 ДАБИ=3 ЗЕби
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ganiv.html

Перестановка шконок в борделі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3176317731783179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1779, 1780, 1781
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17805 2882645
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 17:48
Мизантрóп
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.