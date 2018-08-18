Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать.
И многие в Киеве это ощутили лично на себе, кроме ввода военного сбора? А теперь второй вопрос: сколько людей не только в Киеве уже начинают на себе ощущать последствия карантина и закрытия границ? Практически не останется ни одной сферы которую не заденет, начиная от воспитателя в садике и заканчивая директором любого крупного предприятия в стране, которое только можете представить. Вот просто, всех зацепит и вопрос лишь в какой степени.
Окуєть кричали гості... Були виробничі потужності чи контрагенти в донецьку. І їх не стало... взагалі не відчули.... хіба це можна порівняти з відміною рейсів в Мілан? Конечно ні.
Все що зав'язано на експорт/імпорт відчує. ІТ, гастрікі ....
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:С другой стороны, это были кричащий сигнал, что пора выходить: все ломанулись в недвижку под аренду.
Не так уж прям и все. Совокупность нескольких факторов подстегнула отоваривание отложенного спроса - снижение % по валютным депо, дорожай первички в гривне и ревальвация самой гривны. Снижение % по депо привело к перетоку капитала на рынок недвиги под аренду, что в перспективе нескольких лет даст снижение % доходности арендной недвиги.
Якщо добудують, здадуть і зроблять ремонт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/