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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3178317931803181>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.

по Кампусу: продавлась только большая трёшка на 125 метров за 105000. Но на днях появились трёхи меньшего метража и менее 90000.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Боюсь, что 28 это далеко не предел.


вот
Еще в понедельник казначеи нервно реагировали на рост курса доллара, а к пятнице успокоились. Просто смирились. Все уверены, что валюта продолжит дорожать как минимум до уровня 27 грн/$. Некоторые открыто говорят, что 27,0 грн/$ - это вопрос решенный, и к этому курсу межбанк придет уже на будущей неделе. В этом случае, в обменниках цены будут на уровне 28-28,5 грн/$.

"Есть мнение, что недели через три межбанк может дойти и до уровня 30 грн/$. Считается, что на нем рынок сможет себя отрегулировать - начнется снижение спроса. Тогда произойдет откат к 27 грн/$, где гривна может и остановиться", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:26

  ihorkyiv написав:
  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

А як же !!?? Ось один з багатьох: ))
Що чекає Україну
Експерт прогнозує, що:
- за 2 роки експорт знизиться на $10 млрд;
- дефіцит торгового балансу зросте до $13 млрд;
- вартість зовнішніх запозичень зросте до 5% - 8%, рефінансувати борги буде складніше;
- доларовий ВВП знизиться на $20 - $30 млрд;
- середня заробітна плата знизиться на 20%
- роботу втратять до 500 тис людей;
- і не менше 300-500 тис трудових мігрантів повернеться в Україну (відповідно, знизяться переклади від них мінімум на 30% (з $12 млрд до $8 млрд));
- офіційний курс може знизитися до 35-35 грн./дол.
https://biz.ligazakon.net/ua/news/19371 ... n_get_more

В те що півляма гастріків вернеться - не вірю, а от переказів від них поменшає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:36

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.

по Кампусу: продавлась только большая трёшка на 125 метров за 105000. Но на днях появились трёхи меньшего метража и менее 90000.

движение к ПА500 наметилось?
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 13 бер, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:37

  Vlad442 написав:
  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Я оптимист. Посижу тоже с попкорном.
Недосторои уже заморозились. В схлопывание рынка не верю.
Украина не оправилась от кризиса 08 (не возобновилась ипотека), как пришел 14-ый с войной и трехкратной девальвацией, что привело к просадке цен всего на 30%.
Мировой кризис в Украине уже прошел. Ожидаю, что при самом негативном сценарии цены просто отыграют на уровень год назад.

Як пройшов, як насморк? За тиждень.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:42

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.

по Кампусу: продавлась только большая трёшка на 125 метров за 105000. Но на днях появились трёхи меньшего метража и менее 90000.

движение к ПА500 наметилось?

Окончательно и бесповоротно, к сожалению.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:46

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Боюсь, что 28 это далеко не предел.


вот
Еще в понедельник казначеи нервно реагировали на рост курса доллара, а к пятнице успокоились. Просто смирились. Все уверены, что валюта продолжит дорожать как минимум до уровня 27 грн/$. Некоторые открыто говорят, что 27,0 грн/$ - это вопрос решенный, и к этому курсу межбанк придет уже на будущей неделе. В этом случае, в обменниках цены будут на уровне 28-28,5 грн/$.

"Есть мнение, что недели через три межбанк может дойти и до уровня 30 грн/$. Считается, что на нем рынок сможет себя отрегулировать - начнется снижение спроса. Тогда произойдет откат к 27 грн/$, где гривна может и остановиться", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Сержик, міцно тримайте свою котлету обома руками!

Ватний клоун нищить країну, економіку і державу, так що чергове падіння цін КржН - не за горами.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:49

  airmax78 написав:
  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Да уж... Снимаем шляпу перед смелой и решительной женщиной.

Була оптимістка Натаха Трайбека, рокетчиця з Донецька. Все про дорожній співала і про "розумного в грамотного" Бубочку.

Десь пропала. Очевидно, повернулась в Ордло, до однодумців.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:54

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:по Кампусу: продавлась только большая трёшка на 125 метров за 105000. Но на днях появились трёхи меньшего метража и менее 90000.

движение к ПА500 наметилось?

Окончательно и бесповоротно, к сожалению.

НЛ?
еслишо возьму пару высоких этажей... :roll:

зы: паркинги и кладовки так понимаю будут давать бонусом?
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 13 бер, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:01

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:движение к ПА500 наметилось?

Окончательно и бесповоротно, к сожалению.

НЛ?
еслишо возьму пару высоких этажей... :roll:

Угу... Я бы высокие этажи уже не брал. Х.з. в каком веке мы окажемся по окончании всего этого.
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