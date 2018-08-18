Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Боюсь, что 28 это далеко не предел.
вот
Еще в понедельник казначеи нервно реагировали на рост курса доллара, а к пятнице успокоились. Просто смирились. Все уверены, что валюта продолжит дорожать как минимум до уровня 27 грн/$. Некоторые открыто говорят, что 27,0 грн/$ - это вопрос решенный, и к этому курсу межбанк придет уже на будущей неделе. В этом случае, в обменниках цены будут на уровне 28-28,5 грн/$.
"Есть мнение, что недели через три межбанк может дойти и до уровня 30 грн/$. Считается, что на нем рынок сможет себя отрегулировать - начнется снижение спроса. Тогда произойдет откат к 27 грн/$, где гривна может и остановиться", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
А як же !!?? Ось один з багатьох: )) Що чекає Україну Експерт прогнозує, що: - за 2 роки експорт знизиться на $10 млрд; - дефіцит торгового балансу зросте до $13 млрд; - вартість зовнішніх запозичень зросте до 5% - 8%, рефінансувати борги буде складніше; - доларовий ВВП знизиться на $20 - $30 млрд; - середня заробітна плата знизиться на 20% - роботу втратять до 500 тис людей; - і не менше 300-500 тис трудових мігрантів повернеться в Україну (відповідно, знизяться переклади від них мінімум на 30% (з $12 млрд до $8 млрд)); - офіційний курс може знизитися до 35-35 грн./дол. https://biz.ligazakon.net/ua/news/19371 ... n_get_more
В те що півляма гастріків вернеться - не вірю, а от переказів від них поменшає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
Я оптимист. Посижу тоже с попкорном. Недосторои уже заморозились. В схлопывание рынка не верю. Украина не оправилась от кризиса 08 (не возобновилась ипотека), как пришел 14-ый с войной и трехкратной девальвацией, что привело к просадке цен всего на 30%. Мировой кризис в Украине уже прошел. Ожидаю, что при самом негативном сценарии цены просто отыграют на уровень год назад.
Як пройшов, як насморк? За тиждень.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Боюсь, что 28 это далеко не предел.
вот
Еще в понедельник казначеи нервно реагировали на рост курса доллара, а к пятнице успокоились. Просто смирились. Все уверены, что валюта продолжит дорожать как минимум до уровня 27 грн/$. Некоторые открыто говорят, что 27,0 грн/$ - это вопрос решенный, и к этому курсу межбанк придет уже на будущей неделе. В этом случае, в обменниках цены будут на уровне 28-28,5 грн/$.
"Есть мнение, что недели через три межбанк может дойти и до уровня 30 грн/$. Считается, что на нем рынок сможет себя отрегулировать - начнется снижение спроса. Тогда произойдет откат к 27 грн/$, где гривна может и остановиться", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.
Сержик, міцно тримайте свою котлету обома руками!
Ватний клоун нищить країну, економіку і державу, так що чергове падіння цін КржН - не за горами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців