Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:26

ihorkyiv написав: Elensk написав: Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты? Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои?

А як же !!?? Ось один з багатьох: ))

Що чекає Україну

Експерт прогнозує, що:

- за 2 роки експорт знизиться на $10 млрд;

- дефіцит торгового балансу зросте до $13 млрд;

- вартість зовнішніх запозичень зросте до 5% - 8%, рефінансувати борги буде складніше;

- доларовий ВВП знизиться на $20 - $30 млрд;

- середня заробітна плата знизиться на 20%

- роботу втратять до 500 тис людей;

- і не менше 300-500 тис трудових мігрантів повернеться в Україну (відповідно, знизяться переклади від них мінімум на 30% (з $12 млрд до $8 млрд));

- офіційний курс може знизитися до 35-35 грн./дол.

https://biz.ligazakon.net/ua/news/19371 ... n_get_more А як же !!?? Ось один з багатьох: ))Що чекає УкраїнуЕксперт прогнозує, що:- за 2 роки експорт знизиться на $10 млрд;- дефіцит торгового балансу зросте до $13 млрд;- вартість зовнішніх запозичень зросте до 5% - 8%, рефінансувати борги буде складніше;- доларовий ВВП знизиться на $20 - $30 млрд;- середня заробітна плата знизиться на 20%- роботу втратять до 500 тис людей;(відповідно, знизяться переклади від них мінімум на 30% (з $12 млрд до $8 млрд));- офіційний курс може знизитися до 35-35 грн./дол.

В те що півляма гастріків вернеться - не вірю, а от переказів від них поменшає В те що півляма гастріків вернеться - не вірю, а от переказів від них поменшає

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/