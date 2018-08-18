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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3178317931803181

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Модераторы, прошу по-человечески: снимите бан с Трибеки. Ну что за драконовские методы борьбы с инакомыслием. Вон у нас уже платформа примирения создается, Россия - миротворец. А вы Трибеку баните. За что?! Забаньте Зеленского.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Окончательно и бесповоротно, к сожалению.

НЛ?
еслишо возьму пару высоких этажей... :roll:

Угу... Я бы высокие этажи уже не брал. Х.з. в каком веке мы окажемся по окончании всего этого.

посмотрите трилогию МэдМакс если не видели и все сиквелы
"все (пред)решено"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 3178317931803181
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