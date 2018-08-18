|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Модераторы, прошу по-человечески: снимите бан с Трибеки. Ну что за драконовские методы борьбы с инакомыслием. Вон у нас уже платформа примирения создается, Россия - миротворец. А вы Трибеку баните. За что?! Забаньте Зеленского.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05
посмотрите трилогию МэдМакс если не видели и все сиквелы
"все (пред)решено"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
|