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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3178317931803181

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Модераторы, прошу по-человечески: снимите бан с Трибеки. Ну что за драконовские методы борьбы с инакомыслием. Вон у нас уже платформа примирения создается, Россия - миротворец. А вы Трибеку баните. За что?! Забаньте Зеленского.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Окончательно и бесповоротно, к сожалению.

НЛ?
еслишо возьму пару высоких этажей... :roll:

Угу... Я бы высокие этажи уже не брал. Х.з. в каком веке мы окажемся по окончании всего этого.

посмотрите трилогию МэдМакс если не видели и все сиквелы
"все (пред)решено"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.

Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику :)))
Востаннє редагувалось foxluck в П'ят 13 бер, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:27

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.

Мне это не выгодно, но, тем не менее, надо быть объективным. Боюсь, что 28 это далеко не предел. Ну и рынок недвиги обладает достаточно большой инерцией - никто в тот же день цены не меняет.

Когда нет кредитов, продавцы могут продавать годами, снижая цену по чуть-чуть, как мы видели в 14-15. В 2008 цены сложились в два раза за считанные месяцы.

Лично мне высокий курс выгоден. Подешевеет или нет недвига и насколько неизвестно. Пока я не собираюсь продавать, мне все равно. Разве что уменьшится поступления от аренды в валютном эквиваленте, а гривневый кредит платить по курсу 23-24 было психологически некомфортно. Должна восстановиться справедливость, когда разница между ставками в валюте и гривне должна нивелироваться девальвацией.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:30

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Мировой кризис в Украине уже прошел. Ожидаю, что при самом негативном сценарии цены просто отыграют на уровень год назад.


Если у нас за неделю ничего не случилось кроме удешевления нацвалюты на 2 гривны это уже значит кризис прошел стороной ?

Может я неправильно выразился, но кризис в Украине прошел в 14-16. Дисбалансов, которые могли бы привести к существенному падению в 20-ом нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:33

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.

Мне это не выгодно, но, тем не менее, надо быть объективным. Боюсь, что 28 это далеко не предел. Ну и рынок недвиги обладает достаточно большой инерцией - никто в тот же день цены не меняет.

Когда нет кредитов, продавцы могут продавать годами, снижая цену по чуть-чуть, как мы видели в 14-15. В 2008 цены сложились в два раза за считанные месяцы.

Лично мне высокий курс выгоден. Подешевеет или нет недвига и насколько неизвестно. Пока я не собираюсь продавать, мне все равно. Разве что уменьшится поступления от аренды в валютном эквиваленте, а гривневый кредит платить по курсу 23-24 было психологически некомфортно. Должна восстановиться справедливость, когда разница между ставками в валюте и гривне должна нивелироваться девальвацией.

Я тоже продавать не собираюсь. Пока. Но, справедливости ради, кто знает, какие факторы могут заставить людей спешно продавать, помимо кредитов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:47

  airmax78 написав:Модераторы, прошу по-человечески: снимите бан с Трибеки. Ну что за драконовские методы борьбы с инакомыслием. Вон у нас уже платформа примирения создается, Россия - миротворец. А вы Трибеку баните. За что?! Забаньте Зеленского.

Ні-ні!

Поки ватний клоун ще не капітулював, не треба її випускати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:39

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:движение к ПА500 наметилось?

Окончательно и бесповоротно, к сожалению.

+1
  Frant написав:Ватний клоун нищить країну, економіку і державу, так що чергове падіння цін КржН - не за горами.

Ее угробил шоколадный заяц и до него. Клоун добивает по глупости.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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