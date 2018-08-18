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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3179318031813182

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:04

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.

Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику :)))

Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

народ, что за нахрен происходит? послушал вашего президента... я аполитичен, но что за тема с закрытием для иностранцев? како-го *** я и другие украинцы должны возвращаться? С чего это он решил?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:39

  Frant написав:Ха ха)))
При чому тут Порошенко?
Він вже 9 місяців як не при владі.

ВВП і курс гривни - почали падати при Зеленському і ватних клоунах.

Далі буде ще цікавіше, тому що вони уявлення не мають, як працює реальна, некіношна економіка.

ну да - я был президентом 5 лет, а не он. он не при чем.
ввп и курс - это следствие двух невменяшек в кресле президента. первому точно было по.. на страну, второй, как мне кажется, просто не понимает. это если любого из нас посадить на конференцию по ядерной физике - будем кивать чтоб окончательно не опозориться.
а вот про дальше - согласен.
  Понаехал написав:народ, что за нахрен происходит? послушал вашего президента... я аполитичен, но что за тема с закрытием для иностранцев? како-го *** я и другие украинцы должны возвращаться? С чего это он решил?

сначала авиа закроют, а потом может и вообще перекроют границу. вот и сказали, чтоб все кто собирается потом не ныли, что на родину не пускают.
  antey1969 написав:jj1981ua
Могут и без земельной дать.
Но тут нужно аккуратно сыграть на тему "северянин когти точит" а у нас без кредита хана. Но как-то не слишком верится в дипломатические таланты зеленых.

в этом свихнувшемся мире еще не то возможно, но я не верю. да оно и к лучшему.
  airmax78 написав:Угу... Я бы высокие этажи уже не брал. Х.з. в каком веке мы окажемся по окончании всего этого.

Макс, я думаю, одесский еврей. Хорошее чувство юмора)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:52

  jj1981ua написав:сначала авиа закроют, а потом может и вообще перекроют границу. вот и сказали, чтоб все кто собирается потом не ныли, что на родину не пускают.

Это вообще антиконстуционно. Как мне, гражданину Украины, могут запретить въезд в свою страну? Этого нет не где в мире. Это полный ***
Если так дальше пойдет- я откажусь от гражданства по причине оскорбления меня, как гражданина.
А если у людей дети не имеют гражданства Украины? Их бросать и ехать в Украину самому? Вообще какая-то жесть.
Трамп говорит: постоянные резиденты, крепитесь. Мы вместе. Вовзращайтесь - поможем.
А в Украине...
Я для себя много выводов сделал.
Понаехал
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