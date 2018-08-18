Додано: Суб 14 бер, 2020 00:39

Frant написав: Ха ха)))

При чому тут Порошенко?

Він вже 9 місяців як не при владі.



ВВП і курс гривни - почали падати при Зеленському і ватних клоунах.



Далі буде ще цікавіше, тому що вони уявлення не мають, як працює реальна, некіношна економіка. Ха ха)))При чому тут Порошенко?Він вже 9 місяців як не при владі.ВВП і курс гривни - почали падати при Зеленському і ватних клоунах.Далі буде ще цікавіше, тому що вони уявлення не мають, як працює реальна, некіношна економіка.

Понаехал написав: народ, что за нахрен происходит? послушал вашего президента... я аполитичен, но что за тема с закрытием для иностранцев? како-го *** я и другие украинцы должны возвращаться? С чего это он решил? народ, что за нахрен происходит? послушал вашего президента... я аполитичен, но что за тема с закрытием для иностранцев? како-го *** я и другие украинцы должны возвращаться? С чего это он решил?

antey1969 написав: jj1981ua

Могут и без земельной дать.

Но тут нужно аккуратно сыграть на тему "северянин когти точит" а у нас без кредита хана. Но как-то не слишком верится в дипломатические таланты зеленых. Могут и без земельной дать.Но тут нужно аккуратно сыграть на тему "северянин когти точит" а у нас без кредита хана. Но как-то не слишком верится в дипломатические таланты зеленых.

airmax78 написав: Угу... Я бы высокие этажи уже не брал. Х.з. в каком веке мы окажемся по окончании всего этого. Угу... Я бы высокие этажи уже не брал. Х.з. в каком веке мы окажемся по окончании всего этого.

ну да - я был президентом 5 лет, а не он. он не при чем.ввп и курс - это следствие двух невменяшек в кресле президента. первому точно было по.. на страну, второй, как мне кажется, просто не понимает. это если любого из нас посадить на конференцию по ядерной физике - будем кивать чтоб окончательно не опозориться.а вот про дальше - согласен.сначала авиа закроют, а потом может и вообще перекроют границу. вот и сказали, чтоб все кто собирается потом не ныли, что на родину не пускают.в этом свихнувшемся мире еще не то возможно, но я не верю. да оно и к лучшему.Макс, я думаю, одесский еврей. Хорошее чувство юмора)