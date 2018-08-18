Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 00:04
Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
народ, что за нахрен происходит? послушал вашего президента... я аполитичен, но что за тема с закрытием для иностранцев? како-го *** я и другие украинцы должны возвращаться? С чего это он решил?
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:39
ну да - я был президентом 5 лет, а не он. он не при чем.
ввп и курс - это следствие двух невменяшек в кресле президента. первому точно было по.. на страну, второй, как мне кажется, просто не понимает. это если любого из нас посадить на конференцию по ядерной физике - будем кивать чтоб окончательно не опозориться.
а вот про дальше - согласен.
сначала авиа закроют, а потом может и вообще перекроют границу. вот и сказали, чтоб все кто собирается потом не ныли, что на родину не пускают.
в этом свихнувшемся мире еще не то возможно, но я не верю. да оно и к лучшему.
Макс, я думаю, одесский еврей. Хорошее чувство юмора)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:52
Это вообще антиконстуционно. Как мне, гражданину Украины, могут запретить въезд в свою страну? Этого нет не где в мире. Это полный ***
Если так дальше пойдет- я откажусь от гражданства по причине оскорбления меня, как гражданина.
А если у людей дети не имеют гражданства Украины? Их бросать и ехать в Украину самому? Вообще какая-то жесть.
Трамп говорит: постоянные резиденты, крепитесь. Мы вместе. Вовзращайтесь - поможем.
А в Украине...
Я для себя много выводов сделал.
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