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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Окончательно и бесповоротно, к сожалению.
НЛ?
еслишо возьму пару высоких этажей...
Угу... Я бы высокие этажи уже не брал. Х.з. в каком веке мы окажемся по окончании всего этого.
посмотрите трилогию МэдМакс если не видели и все сиквелы
"все (пред)решено"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:21
airmax78 написав:
Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику
))
Востаннє редагувалось foxluck
в П'ят 13 бер, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:27
airmax78 написав: BIGor написав: Elensk написав:
Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.
Мне это не выгодно, но, тем не менее, надо быть объективным. Боюсь, что 28 это далеко не предел. Ну и рынок недвиги обладает достаточно большой инерцией - никто в тот же день цены не меняет.
Когда нет кредитов, продавцы могут продавать годами, снижая цену по чуть-чуть, как мы видели в 14-15. В 2008 цены сложились в два раза за считанные месяцы.
Лично мне высокий курс выгоден. Подешевеет или нет недвига и насколько неизвестно. Пока я не собираюсь продавать, мне все равно. Разве что уменьшится поступления от аренды в валютном эквиваленте, а гривневый кредит платить по курсу 23-24 было психологически некомфортно. Должна восстановиться справедливость, когда разница между ставками в валюте и гривне должна нивелироваться девальвацией.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:30
vladimir07 написав: Vlad442 написав:Мировой кризис в Украине уже прошел.
Ожидаю, что при самом негативном сценарии цены просто отыграют на уровень год назад.
Если у нас за неделю ничего не случилось кроме удешевления нацвалюты на 2 гривны это уже значит кризис прошел стороной ?
Может я неправильно выразился, но кризис в Украине прошел в 14-16. Дисбалансов, которые могли бы привести к существенному падению в 20-ом нет.
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:33
Vlad442 написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.
Мне это не выгодно, но, тем не менее, надо быть объективным. Боюсь, что 28 это далеко не предел. Ну и рынок недвиги обладает достаточно большой инерцией - никто в тот же день цены не меняет.
Когда нет кредитов, продавцы могут продавать годами, снижая цену по чуть-чуть, как мы видели в 14-15. В 2008 цены сложились в два раза за считанные месяцы.
Лично мне высокий курс выгоден. Подешевеет или нет недвига и насколько неизвестно. Пока я не собираюсь продавать, мне все равно. Разве что уменьшится поступления от аренды в валютном эквиваленте, а гривневый кредит платить по курсу 23-24 было психологически некомфортно. Должна восстановиться справедливость, когда разница между ставками в валюте и гривне должна нивелироваться девальвацией.
Я тоже продавать не собираюсь. Пока. Но, справедливости ради, кто знает, какие факторы могут заставить людей спешно продавать, помимо кредитов?
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Додано: Суб 14 бер, 2020 00:04
foxluck написав: airmax78 написав:
Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику
))
Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 03:39
Serg-ik написав: Kostia написав:
кровать можно купить с ящиками под ней вместо комода
Представили себе кровать двуспальную с ящиками под ней? А теперь представьте, что ящик 70-80 см выдвигается в сторону. Следовательно, сбоку от кровати должно быть место для выдвижения ящика и 30 см для стоп ног. Вывод: это решение только увеличивает потребность в площади. Лучшее решение-комод, отдельный или встроенный в шкаф-купе
Повторюсь: у КАН в Файне мелкие спальни при большой кухне-гостинной
Не видели кровати с поднимающимся каркасом? То есть - один огромный и невыдвижной ящик.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 03:52
Вы, возможно, удивитесь, но раньше там был трамвай. Потом его убрали. Сейчас решили опять вернуть?
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Додано: Суб 14 бер, 2020 03:54
airmax78 написав:
Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 03:56
Elensk написав:
Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
Мадам, не Вы-ли убеждали меня в том, что нас ждет новый 2007-2008?
Пессимист - это информированный оптимист.
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