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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3179318031813182>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Окончательно и бесповоротно, к сожалению.

НЛ?
еслишо возьму пару высоких этажей... :roll:

Угу... Я бы высокие этажи уже не брал. Х.з. в каком веке мы окажемся по окончании всего этого.

посмотрите трилогию МэдМакс если не видели и все сиквелы
"все (пред)решено"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.

Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику :)))
Востаннє редагувалось foxluck в П'ят 13 бер, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:27

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.

Мне это не выгодно, но, тем не менее, надо быть объективным. Боюсь, что 28 это далеко не предел. Ну и рынок недвиги обладает достаточно большой инерцией - никто в тот же день цены не меняет.

Когда нет кредитов, продавцы могут продавать годами, снижая цену по чуть-чуть, как мы видели в 14-15. В 2008 цены сложились в два раза за считанные месяцы.

Лично мне высокий курс выгоден. Подешевеет или нет недвига и насколько неизвестно. Пока я не собираюсь продавать, мне все равно. Разве что уменьшится поступления от аренды в валютном эквиваленте, а гривневый кредит платить по курсу 23-24 было психологически некомфортно. Должна восстановиться справедливость, когда разница между ставками в валюте и гривне должна нивелироваться девальвацией.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:30

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Мировой кризис в Украине уже прошел. Ожидаю, что при самом негативном сценарии цены просто отыграют на уровень год назад.


Если у нас за неделю ничего не случилось кроме удешевления нацвалюты на 2 гривны это уже значит кризис прошел стороной ?

Может я неправильно выразился, но кризис в Украине прошел в 14-16. Дисбалансов, которые могли бы привести к существенному падению в 20-ом нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:33

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.

Мне это не выгодно, но, тем не менее, надо быть объективным. Боюсь, что 28 это далеко не предел. Ну и рынок недвиги обладает достаточно большой инерцией - никто в тот же день цены не меняет.

Когда нет кредитов, продавцы могут продавать годами, снижая цену по чуть-чуть, как мы видели в 14-15. В 2008 цены сложились в два раза за считанные месяцы.

Лично мне высокий курс выгоден. Подешевеет или нет недвига и насколько неизвестно. Пока я не собираюсь продавать, мне все равно. Разве что уменьшится поступления от аренды в валютном эквиваленте, а гривневый кредит платить по курсу 23-24 было психологически некомфортно. Должна восстановиться справедливость, когда разница между ставками в валюте и гривне должна нивелироваться девальвацией.

Я тоже продавать не собираюсь. Пока. Но, справедливости ради, кто знает, какие факторы могут заставить людей спешно продавать, помимо кредитов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:04

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.

Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику :)))

Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 03:39

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:кровать можно купить с ящиками под ней вместо комода

Представили себе кровать двуспальную с ящиками под ней? А теперь представьте, что ящик 70-80 см выдвигается в сторону. Следовательно, сбоку от кровати должно быть место для выдвижения ящика и 30 см для стоп ног. Вывод: это решение только увеличивает потребность в площади. Лучшее решение-комод, отдельный или встроенный в шкаф-купе
Повторюсь: у КАН в Файне мелкие спальни при большой кухне-гостинной


Не видели кровати с поднимающимся каркасом? То есть - один огромный и невыдвижной ящик.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 03:52

  Oak написав:Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.
Реконструкции крутятся, бабки мутятся.

На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.
Воистину, поле чудес.

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vede_peremovini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_ustanovami_schodo_pobudovi_tramvayno_lini_vid_vulstarovokzalno_do_stmetro_palats_sportu/

PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.
PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю.


Вы, возможно, удивитесь, но раньше там был трамвай. Потом его убрали. Сейчас решили опять вернуть?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 03:54

  airmax78 написав:
  Oak написав:Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.
Реконструкции крутятся, бабки мутятся.

На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.
Воистину, поле чудес.

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vede_peremovini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_ustanovami_schodo_pobudovi_tramvayno_lini_vid_vulstarovokzalno_do_stmetro_palats_sportu/

PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.
PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю.

Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.


Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 03:56

  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?


Мадам, не Вы-ли убеждали меня в том, что нас ждет новый 2007-2008?
Пессимист - это информированный оптимист.
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