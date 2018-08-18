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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 04:07
Elensk написав: BIGor написав: Elensk написав:
Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.
Все будет, но не сразу
. РН после начала кризиса сползает еще год-два.
Валюта, конечно, отыграет быстрее (хотя уже почти ярд на поддержание спустили). Думаю, осенью 35 увидим.
Скорее летом. Конец июля от силы. Последние годы прошло смещение.
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