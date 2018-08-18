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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3179318031813182

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 04:07

  Elensk написав:
  BIGor написав:
  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.


Все будет, но не сразу :). РН после начала кризиса сползает еще год-два.
Валюта, конечно, отыграет быстрее (хотя уже почти ярд на поддержание спустили). Думаю, осенью 35 увидим.


Скорее летом. Конец июля от силы. Последние годы прошло смещение.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 06:54

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Oak написав:Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.
Реконструкции крутятся, бабки мутятся.

На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.
Воистину, поле чудес.

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vede_peremovini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_ustanovami_schodo_pobudovi_tramvayno_lini_vid_vulstarovokzalno_do_stmetro_palats_sportu/

PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.
PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю.

Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.


Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.

чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:47

:mrgreen: quote="4898964:unicdima"
  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Oak написав:Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.
Реконструкции крутятся, бабки мутятся.

На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.
Воистину, поле чудес.

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vede_peremovini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_ustanovami_schodo_pobudovi_tramvayno_lini_vid_vulstarovokzalno_do_stmetro_palats_sportu/

PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.
PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю.

Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.


Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.

чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?[/quote]
######
Іде паралельно червоній гілці, а не з Борщаги до синьої гілки метро.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

unicdima написав:
  rjkz написав:
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.

чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?
Центр буде платний. Тому пробок не буде. Трамвай ок

Жизнь - боль...
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