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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 04:07
Elensk написав: BIGor написав: Elensk написав:
Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
Пока по курсу долл. еще не вернулись к 2018-2019 годам. Тогда было 28 и никто не горевал. Просматриваю варианты на ОЛХ - пока абсолютно никакого движения вниз.
Все будет, но не сразу
. РН после начала кризиса сползает еще год-два.
Валюта, конечно, отыграет быстрее (хотя уже почти ярд на поддержание спустили). Думаю, осенью 35 увидим.
Скорее летом. Конец июля от силы. Последние годы прошло смещение.
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rjkz
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Додано: Суб 14 бер, 2020 06:54
rjkz написав: airmax78 написав:
Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.
чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?
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unicdima
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Додано: Суб 14 бер, 2020 07:47
quote="4898964:unicdima"
rjkz написав: airmax78 написав:
Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.
чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?[/quote]
######
Іде паралельно червоній гілці, а не з Борщаги до синьої гілки метро.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 14 бер, 2020 08:48
unicdima написав: rjkz написав:
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.
чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?
Центр буде платний. Тому пробок не буде. Трамвай ок
Жизнь - боль...
Всім процвітання!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 08:51
airmax78 написав: foxluck написав: airmax78 написав:
Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику
))
Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
Зжальтесь. Не робіть контрольний:-(
Всім процвітання!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 09:55
airmax78 написав: foxluck написав: airmax78 написав:
Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику
))
Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
Кроме рынка недвижимости на этом сайте вы пишите о еще "удачных" трейдах, по криптовалюте, или свежая по Тесле. Тут по классике, когда в пятницу многие акции дают +10% и выше, Тесла продолжает падение.
Непонятна радость людей которые вышли с РН и называют это большой инвестиционной победой. Могут откупить по цене выхода?-скорее нет, а надежда ближе
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Бывалый
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Додано: Суб 14 бер, 2020 10:06
Бывалый написав: airmax78 написав: foxluck написав:
Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику
))
Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
Кроме рынка недвижимости на этом сайте вы пишите о еще "удачных" трейдах, по криптовалюте, или свежая по Тесле. Тут по классике, когда в пятницу многие акции дают +10% и выше, Тесла продолжает падение.
Непонятна радость людей которые вышли с РН и называют это большой инвестиционной победой. Могут откупить по цене выхода?-скорее нет, а надежда ближе
Я только правду пишу. Цените.
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airmax78
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