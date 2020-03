Додано: Суб 14 бер, 2020 07:47

quote="4898964:unicdima"

rjkz написав: airmax78 написав: Oak написав: Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.

Реконструкции крутятся, бабки мутятся.



На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.

Воистину, поле чудес.



https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vede_peremovini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_ustanovami_schodo_pobudovi_tramvayno_lini_vid_vulstarovokzalno_do_stmetro_palats_sportu/



PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.

PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю. Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.Реконструкции крутятся, бабки мутятся.На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.Воистину, поле чудес.PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю.

Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину. Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.



Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать. Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.

чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?

чем вам троллейбус не нравится?[/quote]

######

Іде паралельно червоній гілці, а не з Борщаги до синьої гілки метро. quote="4898964:unicdima"чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?чем вам троллейбус не нравится?[/quote]######Іде паралельно червоній гілці, а не з Борщаги до синьої гілки метро.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/