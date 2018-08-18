Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Так и есть. Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ. Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло). Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику ))
Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
airmax78 написав:Так и есть. Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ. Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло). Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику ))
Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
Кроме рынка недвижимости на этом сайте вы пишите о еще "удачных" трейдах, по криптовалюте, или свежая по Тесле. Тут по классике, когда в пятницу многие акции дают +10% и выше, Тесла продолжает падение.
Непонятна радость людей которые вышли с РН и называют это большой инвестиционной победой. Могут откупить по цене выхода?-скорее нет, а надежда ближе
foxluck написав:Эх, Макс, купил ты кладовку со скидкой и добил мировую экономику ))
Э нет, ребята, рано радуетесь. По кладовочке у меня сделка в понедельник. Пристегнитесь. Будет больно.
Кроме рынка недвижимости на этом сайте вы пишите о еще "удачных" трейдах, по криптовалюте, или свежая по Тесле. Тут по классике, когда в пятницу многие акции дают +10% и выше, Тесла продолжает падение.
Непонятна радость людей которые вышли с РН и называют это большой инвестиционной победой. Могут откупить по цене выхода?-скорее нет, а надежда ближе