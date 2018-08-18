RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3180318131823183

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:34

  Первый написав:
unicdima написав:
  rjkz написав:
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.

чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?
Центр буде платний. Тому пробок не буде. Трамвай ок

Жизнь - боль...

ви пішоходи взагалі б перекопали дороги, щоб вам шлятися було де.
замість вдосконалення дорожнього руху лише перепони роблять руху, а потім дивуються звідки пробки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 10.06.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3180318131823183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, San1t і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1779, 1780, 1781
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17809 2883253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 10:01
Бывалый
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195318
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.