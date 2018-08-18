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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:34
Первый написав: unicdima написав: rjkz написав:
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.
чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?
Центр буде платний. Тому пробок не буде. Трамвай ок
Жизнь - боль...
ви пішоходи взагалі б перекопали дороги, щоб вам шлятися було де.
замість вдосконалення дорожнього руху лише перепони роблять руху, а потім дивуються звідки пробки.
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unicdima
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