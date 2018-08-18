Первый написав:Центр буде платний. Тому пробок не буде. Трамвай ок
Жизнь - боль...
ви пішоходи взагалі б перекопали дороги, щоб вам шлятися було де.
замість вдосконалення дорожнього руху лише перепони роблять руху, а потім дивуються звідки пробки.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:34
ви пішоходи взагалі б перекопали дороги, щоб вам шлятися було де.
замість вдосконалення дорожнього руху лише перепони роблять руху, а потім дивуються звідки пробки.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:09
Если квартира расположена в топовом месте, приличные соседи, ремонт сделан с умом - нет смысла продавать даже в случае просадки цены на 30%.
1. Во время кризиса квартира будет приносить хоть какую прибыль отбивая посадку цены.
2. После снижения цен РН купить что? Неликвид с ремонтом из самых дешевых материалов?
Продать в 2019 - начале 2020, квартиру в которой арендаторы в силу разных причин на долго не задерживаются, и перевложиться на дне в более ликвидные объекты - это разумное решение.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:11
обожаю киевлян за оптимизм и несокрушимость духа
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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