Первый написав:Центр буде платний. Тому пробок не буде. Трамвай ок
Жизнь - боль...
ви пішоходи взагалі б перекопали дороги, щоб вам шлятися було де.
замість вдосконалення дорожнього руху лише перепони роблять руху, а потім дивуються звідки пробки.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:34
ви пішоходи взагалі б перекопали дороги, щоб вам шлятися було де.
замість вдосконалення дорожнього руху лише перепони роблять руху, а потім дивуються звідки пробки.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:09
Если квартира расположена в топовом месте, приличные соседи, ремонт сделан с умом - нет смысла продавать даже в случае просадки цены на 30%.
1. Во время кризиса квартира будет приносить хоть какую прибыль отбивая посадку цены.
2. После снижения цен РН купить что? Неликвид с ремонтом из самых дешевых материалов?
Продать в 2019 - начале 2020, квартиру в которой арендаторы в силу разных причин на долго не задерживаются, и перевложиться на дне в более ликвидные объекты - это разумное решение.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:11
обожаю киевлян за оптимизм и несокрушимость духа
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:58
Не на то Вы тратите время, Серж. Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1 Трансакционные расходы делают выпрыгивание из недвиги при каждом чихе невыгодными. Что-то хорошее попробуй продать за нормальную цену, а потом купить. Самому делать ремонт это деньги, которые никто не оценит при продаже, и не самое приятное времяпровождение. Недвижимость это инструмент не для коротких спекуляций.
2 Невозможно определить момент, когда продавать. Когда все хорошо, цены растут, то и продавать нет смысла. Выпрыгнуть раньше срока это прямые убытки. Когда пришла опа, то выставлять на продажу поздно - покупатели мгновенно входят в ждущий режим, а самые отважные хотят дисконт, как будто кризис уже прошел.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
когда уже будет это дно?
смотрю курс пошел вверх и УА воспрял духом, вот что животворящая аренда привязанная к курсу делает
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Меня сейчас другая проблема волнует: если границы перекроют - откуда брать отделочные материалы, технику, сантехнику, свет? Пахнет ПЦом.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:52
Не нужно паниковать. Грузоперевозки не прикроют. Вся эта история с вирусом до лета закончится. С мировым кризисом нет. Может вам на этом фоне вообще не захочется пока ремонт делать.
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