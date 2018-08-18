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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3180318131823183

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:34

  Первый написав:
unicdima написав:
  rjkz написав:
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.

чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?
Центр буде платний. Тому пробок не буде. Трамвай ок

Жизнь - боль...

ви пішоходи взагалі б перекопали дороги, щоб вам шлятися було де.
замість вдосконалення дорожнього руху лише перепони роблять руху, а потім дивуються звідки пробки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:09

  Бывалый написав:Непонятна радость людей которые вышли с РН и называют это большой инвестиционной победой. Могут откупить по цене выхода?-скорее нет, а надежда ближе :lol:

Если квартира расположена в топовом месте, приличные соседи, ремонт сделан с умом - нет смысла продавать даже в случае просадки цены на 30%.
1. Во время кризиса квартира будет приносить хоть какую прибыль отбивая посадку цены.
2. После снижения цен РН купить что? Неликвид с ремонтом из самых дешевых материалов?
Продать в 2019 - начале 2020, квартиру в которой арендаторы в силу разных причин на долго не задерживаются, и перевложиться на дне в более ликвидные объекты - это разумное решение.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:11

обожаю киевлян за оптимизм и несокрушимость духа
https://address.ua/kiev/arenda-kvartir- ... -52280789/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:58

  Serg-ik написав:обожаю киевлян за оптимизм и несокрушимость духа
https://address.ua/kiev/arenda-kvartir- ... -52280789/

Не на то Вы тратите время, Серж. Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Если квартира расположена в топовом месте, приличные соседи, ремонт сделан с умом - нет смысла продавать даже в случае просадки цены на 30%.

1 Трансакционные расходы делают выпрыгивание из недвиги при каждом чихе невыгодными. Что-то хорошее попробуй продать за нормальную цену, а потом купить. Самому делать ремонт это деньги, которые никто не оценит при продаже, и не самое приятное времяпровождение. Недвижимость это инструмент не для коротких спекуляций.
2 Невозможно определить момент, когда продавать. Когда все хорошо, цены растут, то и продавать нет смысла. Выпрыгнуть раньше срока это прямые убытки. Когда пришла опа, то выставлять на продажу поздно - покупатели мгновенно входят в ждущий режим, а самые отважные хотят дисконт, как будто кризис уже прошел.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Продать в 2019 - начале 2020, квартиру в которой арендаторы в силу разных причин на долго не задерживаются, и перевложиться на дне в более ликвидные объекты - это разумное решение.

когда уже будет это дно?
смотрю курс пошел вверх и УА воспрял духом, вот что животворящая аренда привязанная к курсу делает :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Меня сейчас другая проблема волнует: если границы перекроют - откуда брать отделочные материалы, технику, сантехнику, свет? Пахнет ПЦом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:52

Не нужно паниковать. Грузоперевозки не прикроют. Вся эта история с вирусом до лета закончится. С мировым кризисом нет. Может вам на этом фоне вообще не захочется пока ремонт делать.
Vlad442
 
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