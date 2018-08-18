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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3181318231833184

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:02

  Vlad442 написав:Не нужно паниковать. Грузоперевозки не прикроют. Вся эта история с вирусом до лета закончится. С мировым кризисом нет. Может вам на этом фоне вообще не захочется пока ремонт делать.

На всякий случай купил все смесители и душевые стойки. Но там столько всего надо, что, конечно, заранее всего не купишь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:09

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:обожаю киевлян за оптимизм и несокрушимость духа
https://address.ua/kiev/arenda-kvartir- ... -52280789/

Не на то Вы тратите время, Серж. Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.


Аірмакс по 350 $ буде тільки в трущобах для Долярчика. Думаю 500 це дно нижнє.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:15

Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?
Vlad442
 
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