На всякий случай купил все смесители и душевые стойки. Но там столько всего надо, что, конечно, заранее всего не купишь.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:02
На всякий случай купил все смесители и душевые стойки. Но там столько всего надо, что, конечно, заранее всего не купишь.
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:09
Аірмакс по 350 $ буде тільки в трущобах для Долярчика. Думаю 500 це дно нижнє.
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:15
Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?
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