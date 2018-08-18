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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3182318331843185>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:02

  Vlad442 написав:Не нужно паниковать. Грузоперевозки не прикроют. Вся эта история с вирусом до лета закончится. С мировым кризисом нет. Может вам на этом фоне вообще не захочется пока ремонт делать.

На всякий случай купил все смесители и душевые стойки. Но там столько всего надо, что, конечно, заранее всего не купишь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:09

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:обожаю киевлян за оптимизм и несокрушимость духа
https://address.ua/kiev/arenda-kvartir- ... -52280789/

Не на то Вы тратите время, Серж. Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.


Аірмакс по 350 $ буде тільки в трущобах для Долярчика. Думаю 500 це дно нижнє.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:15

Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:34

Это видать моя была в Патриотике без ремонта, 37м кв ушла за 51 чистыми на прошл нед.
Востаннє редагувалось asin в Суб 14 бер, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
asin
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:35

  Vlad442 написав:Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?

Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:39

  asin написав:Это видать моя была в Патриотике без ремонта, 37м кв ушла за 51 чистыми на прошл нед.

Втюхали, считайте, в последний момент. И уехали на поезде с кэшем в темное будущее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:57

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?

Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.


зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.
вот ее и не возвращаю.
я ее вообще никогда не возвращаю
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:58

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?

Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.


зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.
вот ее и не возвращаю.
я ее вообще никогда не возвращаю

Поэтому я ее никогда не даю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Поэтому я ее никогда не даю.

кто не дает, таких я никогда не заселю
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.

Обычно залоговая сумма равна одному месяцу. Если требовать за 2, по крайней мере в среднем сегменте, то можно очень долго искать арендаторов. Штраф не может быть равен залоговой сумме, потому что арендаторы всегда могут продать хорошие бу холодильник и стиралку, возместив себе деньги и сказать, что так и было. Или купить самые дешевые и докажи, что не с ними сдавал - кто вписывает в акт приема передачи модель и номер техники.
Если штраф 50%, а цены упали на 30%, то он отбивается менее чем за 2 месяца и не может удержать арендаторов.

Еще момент. Договор со штрафом заключили на год. Арендаторы живут уже 2. Какие основания штрафовать? Редко кто настаивает на перезаключении договора с сохранением штрафных санкций. Это что, получается арендаторы могут съехать без штрафа только один день в году?
  PS4 написав:зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.
вот ее и не возвращаю.
я ее вообще никогда не возвращаю

А арендаторы не возмущаются? Вот так спокойно воспринимают то, что у них украли деньги, и не пытаются отомстить?
Vlad442
 
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