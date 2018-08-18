Додано: Суб 14 бер, 2020 17:08

airmax78 написав: Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га. Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.

PS4 написав: зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.

вот ее и не возвращаю.

я ее вообще никогда не возвращаю зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.вот ее и не возвращаю.я ее вообще никогда не возвращаю

Обычно залоговая сумма равна одному месяцу. Если требовать за 2, по крайней мере в среднем сегменте, то можно очень долго искать арендаторов. Штраф не может быть равен залоговой сумме, потому что арендаторы всегда могут продать хорошие бу холодильник и стиралку, возместив себе деньги и сказать, что так и было. Или купить самые дешевые и докажи, что не с ними сдавал - кто вписывает в акт приема передачи модель и номер техники.Если штраф 50%, а цены упали на 30%, то он отбивается менее чем за 2 месяца и не может удержать арендаторов.Еще момент. Договор со штрафом заключили на год. Арендаторы живут уже 2. Какие основания штрафовать? Редко кто настаивает на перезаключении договора с сохранением штрафных санкций. Это что, получается арендаторы могут съехать без штрафа только один день в году?А арендаторы не возмущаются? Вот так спокойно воспринимают то, что у них украли деньги, и не пытаются отомстить?