|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:02
Vlad442 написав:
Не нужно паниковать. Грузоперевозки не прикроют. Вся эта история с вирусом до лета закончится. С мировым кризисом нет. Может вам на этом фоне вообще не захочется пока ремонт делать.
На всякий случай купил все смесители и душевые стойки. Но там столько всего надо, что, конечно, заранее всего не купишь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33695
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 3884 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:09
airmax78 написав:
Не на то Вы тратите время, Серж. Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.
Аірмакс по 350 $ буде тільки в трущобах для Долярчика. Думаю 500 це дно нижнє.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:15
Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6134
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 958 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:34
Это видать моя была в Патриотике без ремонта, 37м кв ушла за 51 чистыми на прошл нед.
Востаннє редагувалось asin
в Суб 14 бер, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
-
asin
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:35
Vlad442 написав:
Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?
Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33695
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 3884 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:39
asin написав:
Это видать моя была в Патриотике без ремонта, 37м кв ушла за 51 чистыми на прошл нед.
Втюхали, считайте, в последний момент. И уехали на поезде с кэшем в темное будущее.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33695
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 3884 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:57
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?
Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.
зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.
вот ее и не возвращаю.
я ее вообще никогда не возвращаю
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 16:58
PS4 написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?
Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.
зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.
вот ее и не возвращаю.
я ее вообще никогда не возвращаю
Поэтому я ее никогда не даю.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33695
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 3884 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:01
airmax78 написав:
Поэтому я ее никогда не даю.
кто не дает, таких я никогда не заселю
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:08
airmax78 написав:
Бывалый предлагает повышать штраф за досрочный разрыв договора. Бу-га-га.
Обычно залоговая сумма равна одному месяцу. Если требовать за 2, по крайней мере в среднем сегменте, то можно очень долго искать арендаторов. Штраф не может быть равен залоговой сумме, потому что арендаторы всегда могут продать хорошие бу холодильник и стиралку, возместив себе деньги и сказать, что так и было. Или купить самые дешевые и докажи, что не с ними сдавал - кто вписывает в акт приема передачи модель и номер техники.
Если штраф 50%, а цены упали на 30%, то он отбивается менее чем за 2 месяца и не может удержать арендаторов.
Еще момент. Договор со штрафом заключили на год. Арендаторы живут уже 2. Какие основания штрафовать? Редко кто настаивает на перезаключении договора с сохранением штрафных санкций. Это что, получается арендаторы могут съехать без штрафа только один день в году?
PS4 написав:
зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.
вот ее и не возвращаю.
я ее вообще никогда не возвращаю
А арендаторы не возмущаются? Вот так спокойно воспринимают то, что у них украли деньги, и не пытаются отомстить?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6134
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 958 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17811
|2883783
|
|
|12
|11260
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195327
|
|