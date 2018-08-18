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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3182318331843185

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:11

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Поэтому я ее никогда не даю.

кто не дает, таких я никогда не заселю

ЖЖ: Жлоб и Жертва
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:13

  Vlad442 написав:
  PS4 написав:зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.
вот ее и не возвращаю.
я ее вообще никогда не возвращаю

А арендаторы не возмущаются? Вот так спокойно воспринимают то, что у них украли деньги, и не пытаются отомстить?

Особенно учитывая, что по легенде это в районе 3куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.

Поскольку Вы человек серьёзный, это не троллинг. так ведь? Какие объекты имеете в виду?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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