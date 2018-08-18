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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:11
PS4 написав: airmax78 написав:
Поэтому я ее никогда не даю.
кто не дает, таких я никогда не заселю
ЖЖ: Жлоб и Жертва
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:13
Vlad442 написав: PS4 написав:
зачем повышать. есть же ж залоговая сумма кратная 2м месяцам.
вот ее и не возвращаю.
я ее вообще никогда не возвращаю
А арендаторы не возмущаются? Вот так спокойно воспринимают то, что у них украли деньги, и не пытаются отомстить?
Особенно учитывая, что по легенде это в районе 3куе.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 17:36
airmax78 написав:
Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.
Поскольку Вы человек серьёзный, это не троллинг. так ведь? Какие объекты имеете в виду?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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