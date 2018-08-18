Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.
Поскольку Вы человек серьёзный, это не троллинг. так ведь? Какие объекты имеете в виду?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vlad442 написав:А арендаторы не возмущаются? Вот так спокойно воспринимают то, что у них украли деньги, и не пытаются отомстить?
Мне до одного места их возмущения.
Как это происходит? Чем-то аргументируете или приходите с физпотдержкой и выкидываете вещи? Что мешает арендаторам выкинуть вас за дверь и разгромить квартиру? Или изначально сдаете только молодым айтишникам?
Vlad442 написав:А арендаторы не возмущаются? Вот так спокойно воспринимают то, что у них украли деньги, и не пытаются отомстить?
Мне до одного места их возмущения.
Как это происходит? Чем-то аргументируете или приходите с физпотдержкой и выкидываете вещи? Что мешает арендаторам выкинуть вас за дверь и разгромить квартиру? Или изначально сдаете только молодым айтишникам?
Мне кажется он лапшу вешает. За такое можно просто остаться без глаза. Или без головы.
airmax78 написав:Проедьте по ОП топовых застройщиков, оставьте везде свой телефон, предложите звонить, когда цена снизится до 350 долл. США за метр. Недели через 3-4 начнут звонить и Вам останется только выбрать.
Поскольку Вы человек серьёзный, это не троллинг. так ведь? Какие объекты имеете в виду?
Варшавский, Город Цветов. Ну, можно набраться наглости и к КАНу заявиться в ФТ. Но там врядли что-то обломится.
airmax78 как то мало в Киеве топовых застройщиков по вашей версии
кстати, нас предупреждали
Вторник, 21 января 2020, 17:06
JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте - до 10%. "Ставка по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%", - прогнозируют аналитики. В JP Morgan считают, что возможности для дальнейшего укрепления курса гривни ограничены. Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной", - говорится в сообщении. По оценкам аналитиков, переоценка гривни составляет 34%.
Serg-ik написав:airmax78 как то мало в Киеве топовых застройщиков по вашей версии
кстати, нас предупреждали
Вторник, 21 января 2020, 17:06
JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте - до 10%. "Ставка по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%", - прогнозируют аналитики. В JP Morgan считают, что возможности для дальнейшего укрепления курса гривни ограничены. Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной", - говорится в сообщении. По оценкам аналитиков, переоценка гривни составляет 34%.