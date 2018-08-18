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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3183318431853186

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
как то мало в Киеве топовых застройщиков по вашей версии

кстати, нас предупреждали
Вторник, 21 января 2020, 17:06

JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте - до 10%.
"Ставка по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%", - прогнозируют аналитики.
В JP Morgan считают, что возможности для дальнейшего укрепления курса гривни ограничены.
Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной", - говорится в сообщении.
По оценкам аналитиков, переоценка гривни составляет 34%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/656075/

Вам, Серж, что нужно: список топовых застройщиков или квартира?


ФТ ? За 50 куе трьоху? У Вас вже чи ще жар?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вам, Серж, что нужно: список топовых застройщиков или квартира?

я Вас за язык не тянул, про топовых и за 350 написали Вы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:16

  Первый написав:
airmax78 написав:

Вам, Серж, что нужно: список топовых застройщиков или квартира?


ФТ ? За 50 куе трьоху? У Вас вже чи ще жар?

Я же написал, что на счет ФТ - сомневаюсь. С другой стороны, в нашей стране невозможно исключать любые, самые невероятные варианты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:20

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вам, Серж, что нужно: список топовых застройщиков или квартира?

я Вас за язык не тянул, про топовых и за 350 написали Вы.

Потому что я считаю, что своим терпением Вы заслужили самую лучшую квартиру за Ваш бюджет. Но квартира сама себя не купит. Поэтому для Вас сейчас наступает момент истины и Вы должны быть к нему готовы. Быть или не быть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:[quote="4899682:Serg-ik"]
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/656075/

Вам, Серж, что нужно: список топовых застройщиков или квартира?


ФТ ? За 50 куе трьоху? У Вас вже чи ще жар?

Я же написал, что на счет ФТ - сомневаюсь. С другой стороны, в нашей стране невозможно исключать любые, самые невероятные варианты.[/quote]

Там же кімнати по 12 метрів. Шлак:-)

Тим більше повітря. На форумі впевнені що всі будівельники вимруть і не буде кому добудувати
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:39

  asin написав:Это видать моя была в Патриотике без ремонта, 37м кв ушла за 51 чистыми на прошл нед.
снимаю шляпу, нашли лося.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:58

  Proofy написав:
  asin написав:Это видать моя была в Патриотике без ремонта, 37м кв ушла за 51 чистыми на прошл нед.
снимаю шляпу, нашли лося.

51 это недорого. На ОЛХ-е, считай без ремонта, 37 метров минимум за 56500. 51 это цена срочной продажи.
Первый писал несколько месяцев назад, что 1-к в Патриотике за 50 ушла за неделю.
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