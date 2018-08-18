Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:airmax78 как то мало в Киеве топовых застройщиков по вашей версии
кстати, нас предупреждали
Вторник, 21 января 2020, 17:06
JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте - до 10%. "Ставка по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%", - прогнозируют аналитики. В JP Morgan считают, что возможности для дальнейшего укрепления курса гривни ограничены. Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной", - говорится в сообщении. По оценкам аналитиков, переоценка гривни составляет 34%.
airmax78 написав:Вам, Серж, что нужно: список топовых застройщиков или квартира?
я Вас за язык не тянул, про топовых и за 350 написали Вы.
Потому что я считаю, что своим терпением Вы заслужили самую лучшую квартиру за Ваш бюджет. Но квартира сама себя не купит. Поэтому для Вас сейчас наступает момент истины и Вы должны быть к нему готовы. Быть или не быть.