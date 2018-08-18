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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:15
asin написав:
Экспозиция месяц. Была без ремонта, от слова вообще(от застройщика)
Начали с каких цифр? Не сразу же поставили 51? За 51 ушла бы быстрей, чем за месяц.
Ремонт от застройщика не так уж плох. Можно жить. Можно вложить 2 тыс и жить хорошо. Не понимаю людей, которые пытаются туда запихнуть ремонт за много тыс.
airmax78 написав:
Извините, Влад, но 1500+ за метр Патриотики - это было смешно месяц назад. Сегодня - это уже даже не смешно.
Ушла за 1370 за метр, если быть точным. Смешно, не смешно, но в данный момент предложений ниже 56500 нет.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:20
change_pm написав: airmax78 написав:
Извините, Влад, но 1500+ за метр Патриотики - это было смешно месяц назад. Сегодня - это уже даже не смешно.
Підтримаю. 1500 це реальна вдача на зараз. Ціна буде повертатись в $ на 500 на протязі 1 року. Другий шанс для Сержика.
В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти? Если случится ТАКОЕ, то деньги Сержика заморозят в банке (что в гривнах, что в долларах) и будут выдавать после выдачи всех вкладов СССР.
На валютной ветке уже обсуждают вероятность заморозки вкладов и введения ограничений. Несмотря на неразрывные депозиты, наличный рынок гонит волну круче межбанка.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:39
Vlad442 написав:
В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти?
Любовь живет три года. и срок исковой давности...и память
в 2012-2013 квадрат в совкошлаке стоил 1700 долл. а в 2016 трёшки на Троещине продавали по 37-40 тыс. в три раза сложились цены на данный сегмент
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:40
Vlad442 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
Извините, Влад, но 1500+ за метр Патриотики - это было смешно месяц назад. Сегодня - это уже даже не смешно.
Підтримаю. 1500 це реальна вдача на зараз. Ціна буде повертатись в $ на 500 на протязі 1 року. Другий шанс для Сержика.
В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти? Если случится ТАКОЕ, то деньги Сержика заморозят в банке (что в гривнах, что в долларах) и будут выдавать после выдачи всех вкладов СССР.
На валютной ветке уже обсуждают вероятность заморозки вкладов и введения ограничений. Несмотря на неразрывные депозиты, наличный рынок гонит волну круче межбанка.
Цена 1500 за Патриотику - это уже виртуальная цена. Вы же реалист, Влад. 1500 за метр Патриотики - это, считайте 42000 грн. за метр уже на следующей неделе. 42000 грн. 1 метр Патриотки. Оборжака.
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airmax78
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:42
Vlad442 написав:
В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти?
Если случится ТАКОЕ, то деньги Сержика заморозят в банке (что в гривнах, что в долларах) и будут выдавать после выдачи всех вкладов СССР.
На валютной ветке уже обсуждают вероятность заморозки вкладов и введения ограничений. Несмотря на неразрывные депозиты, наличный рынок гонит волну круче межбанка.
Ну, наприклад:
- карантин 3 місяці,
- безробіття і закриття багатьох бізнесів,
- дефолт,
- дежр. переворот,
- форсмажор в Європі,
- 1 млн хворих на коронавірус + 200-300 тис померлих.
Щось ще? І до того ж, 500 баксів - це ціна за якої починався продаж Патріотики. Так що, якщо будуть треба грощі, будуть і за 500 продавати, головне шоб покупці були.
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change_pm
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47
change_pm написав: Vlad442 написав:
В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти?
Если случится ТАКОЕ, то деньги Сержика заморозят в банке (что в гривнах, что в долларах) и будут выдавать после выдачи всех вкладов СССР.
На валютной ветке уже обсуждают вероятность заморозки вкладов и введения ограничений. Несмотря на неразрывные депозиты, наличный рынок гонит волну круче межбанка.
Ну, наприклад:
- карантин 3 місяці,
- безробіття і закриття багатьох бізнесів,
- дефолт,
- дежр. переворот,
- форсмажор в Європі,
- 1 млн хворих на коронавірус + 200-300 тис померлих.
Щось ще? І до того ж, 500 баксів - це ціна за якої починався продаж Патріотики. Так що, якщо будуть треба грощі, будуть і за 500 продавати, головне шоб покупці були.
500 баксов за метр Патриотики - это отличная цена для продавца и без всякого форс-мажора и описанного ада. Оркада с удовольствием продавала по этой цене и явно не в убыток (точно не в убыток судя по качеству).
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airmax78
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:03
Serg-ik написав:
Любовь живет три года. и срок исковой давности...и память
в 2012-2013 квадрат в совкошлаке стоил 1700 долл. а в 2016 трёшки на Троещине продавали по 37-40 тыс. в три раза сложились цены на данный сегмент
Минимальная цена трешки на Трое в 12-13 была 110 тыс? Не верю.
Вы гарантируете правильность этой цифры?
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Vlad442
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:07
change_pm написав:
Ну, наприклад:
- карантин 3 місяці,
- безробіття і закриття багатьох бізнесів,
- дефолт,
- дежр. переворот,
- форсмажор в Європі,
- 1 млн хворих на коронавірус + 200-300 тис померлих.
Фантастика.
Даже, если так, то вы описали Донецк. Только вместо заболевших и умерших были выехавшие. На сколько там цены упали к 13-ому году? Вот и у нас настолько упадут к 13-ому году
в худшем случае. С учетом того, что уже упали в полтора раза, во сколько раз еще падать? Никак не в три.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:15
Влад, ну при чем тут Донецк? Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?). Если недострои будут па500 - готовое просто не сможет продаваться не то что по 1500, но даже по 800 ему будет сложно продаваться. Потому что 60% разницы в цене с котлованом - это слишком много.
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airmax78
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:16
airmax78 написав:
500 баксов за метр Патриотики - это отличная цена для продавца и без всякого форс-мажора и описанного ада.
думаю макс 300-350 и то только учитывая маленький метраж однушек
НЛ и прочие ричмонды будут поддавливать сверху своими ПА450-500 за 1к аэродромы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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