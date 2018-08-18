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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:24
airmax78 написав:
Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).
Забудьте. Этого не будет уже никогда.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:27
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).
Забудьте. Этого не будет уже никогда.
Ну ОК.
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airmax78
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:31
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).
Забудьте. Этого не будет уже никогда
.
подтверждаю
в 2001м Аркада продавала "звездочки" на Порика ПА220
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:04
Интересно статистику закроют, та которая рождаемость и смертность по Киеву показывает?
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:15
Vlad442 написав:
Фантастика.
Даже, если так, то вы описали Донецк. Только вместо заболевших и умерших были выехавшие. На сколько там цены упали к 13-ому году? Вот и у нас настолько упадут к 13-ому году
в худшем случае. С учетом того, что уже упали в полтора раза, во сколько раз еще падать? Никак не в три.
В 2014 году перед оккупацией была срочная продажа в Донецке за 33 куе, кажется. Посмотрел объявления. Сейчас аналоги за 10-14.
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Gastarbaiter
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