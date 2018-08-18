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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3185318631873188

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).

Забудьте. Этого не будет уже никогда.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:27

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).

Забудьте. Этого не будет уже никогда.

Ну ОК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:31

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).

Забудьте. Этого не будет уже никогда.

подтверждаю
в 2001м Аркада продавала "звездочки" на Порика ПА220
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно статистику закроют, та которая рождаемость и смертность по Киеву показывает?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:15

  Vlad442 написав:Фантастика.
Даже, если так, то вы описали Донецк. Только вместо заболевших и умерших были выехавшие. На сколько там цены упали к 13-ому году? Вот и у нас настолько упадут к 13-ому году в худшем случае. С учетом того, что уже упали в полтора раза, во сколько раз еще падать? Никак не в три.

В 2014 году перед оккупацией была срочная продажа в Донецке за 33 куе, кажется. Посмотрел объявления. Сейчас аналоги за 10-14.
Gastarbaiter
 
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