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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:24
airmax78 написав:
Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).
Забудьте. Этого не будет уже никогда.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:27
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).
Забудьте. Этого не будет уже никогда.
Ну ОК.
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airmax78
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:31
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Оркада отлично клепала свои панельки па500 за метр. Скоро снова начнет (не они, так ДБК 4 или кто там еще из застройщиков, которые "для людей" строят?).
Забудьте. Этого не будет уже никогда
.
подтверждаю
в 2001м Аркада продавала "звездочки" на Порика ПА220
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:04
Интересно статистику закроют, та которая рождаемость и смертность по Киеву показывает?
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:15
Vlad442 написав:
Фантастика.
Даже, если так, то вы описали Донецк. Только вместо заболевших и умерших были выехавшие. На сколько там цены упали к 13-ому году? Вот и у нас настолько упадут к 13-ому году
в худшем случае. С учетом того, что уже упали в полтора раза, во сколько раз еще падать? Никак не в три.
В 2014 году перед оккупацией была срочная продажа в Донецке за 33 куе, кажется. Посмотрел объявления. Сейчас аналоги за 10-14.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:59
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Фантастика.
Даже, если так, то вы описали Донецк. Только вместо заболевших и умерших были выехавшие. На сколько там цены упали к 13-ому году? Вот и у нас настолько упадут к 13-ому году
в худшем случае. С учетом того, что уже упали в полтора раза, во сколько раз еще падать? Никак не в три.
В 2014 году перед оккупацией была срочная продажа в Донецке за 33 куе, кажется. Посмотрел объявления. Сейчас аналоги за 10-14.
Когда вы продали, в марте, апреле, мае? Какая при этом ситуация в городе была и курс?
По поводу сравнения предполагаемого падения здесь цены и там - какая может быть продажа при закрытых реестрах, отсутствии полном покупателей (Ну кроме отпетых игроков в казино ) и городе полном банд уголовников с нарезным автоматическим и чем то потяжелее? В Киеве тоже на улицах уже "льется кровь"?
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Додано: Нед 15 бер, 2020 01:30
unicdima написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.
Так, ша! Попрошу метро на веник дать спокойно достроить. А трамвай на вокзале нефиг было в свое время убирать.
чтоб пробки были в разы больше на Саксаганского?
чем вам троллейбус не нравится?
Та мне пофиг тот трамвай - я ни на троллейбусах ни на трамваях не езжу.
Просто нефиг новый делать, если снесли старый. А если он там нужен, то на кой его убирали.
Троллейбус и вправду имеет неоспоримое преимущество перед трамваем с точки зрения практичности инфраструктуры.
А вот на метро на веник мне не пофиг, я в этом финансово заинтересован.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 01:50
Vlad442 написав:
Интересно, что будет на рынке аренды? В соседней теме пишут, что посуточники вышли с предложением и устроили коллапс на рынке долгосрочки.
Если людей отправят за свой счет или уволят, многие вернутся домой, где их ждет свое жилье, что приведет к дополнительному выбросу квартир. Учитывая, что сейчас предложение и так превышает спрос эти два фактора могут существенно обвалить цены новых пересдач. У живущих появятся основания плакаться и просить скидку или каникулы по арендной плате. Что отвечать на такие предложения арендаторов?
На носу несезон. И он обещает стать жестким.
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