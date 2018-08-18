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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3186318731883189

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто там про Донецк спрашивал, вот месяц назад была продана большая трешка в сталинке, последний этаж (но полностью отремонтированная крыша), состояние - зашел и получил инфаркт, за 19 тыс
Взамен куплена однушка за 9 в почти жилом состоянии (зашел и не получил инфаркт)
Обе в центре. Напоминаю, что до дыры стандартная цена была 1к\квадрат +-
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:10

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти?

Любовь живет три года. и срок исковой давности...и память
в 2012-2013 квадрат в совкошлаке стоил 1700 долл. а в 2016 трёшки на Троещине продавали по 37-40 тыс. в три раза сложились цены на данный сегмент

Підтверджую.

В 2008 - 2к "хрущ" біля метро коштував приблизно 100 000 Дол, в 2018 - 30 000...35 000 дол. Падіння трикратне!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:12

  thirdeye написав:кто там про Донецк спрашивал, вот месяц назад была продана большая трешка в сталинке, последний этаж (но полностью отремонтированная крыша), состояние - зашел и получил инфаркт, за 19 тыс
Взамен куплена однушка за 9 в почти жилом состоянии (зашел и не получил инфаркт)
Обе в центре. Напоминаю, что до дыры стандартная цена была 1к\квадрат +-

Чомусь Натаха-Трайбека не бажає скуповувати нерухомість в Ордло. Хоча вона галасує за Московію і "руський мір" всіма ратицями.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:22

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
как то мало в Киеве топовых застройщиков по вашей версии

кстати, нас предупреждали
Вторник, 21 января 2020, 17:06

JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте - до 10%.
"Ставка по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%", - прогнозируют аналитики.
В JP Morgan считают, что возможности для дальнейшего укрепления курса гривни ограничены.
Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной", - говорится в сообщении.
По оценкам аналитиков, переоценка гривни составляет 34%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/656075/

Вам, Серж, что нужно: список топовых застройщиков или квартира?



Так ЕОК гривні ПА36?
А це для КРЖН просадка на скільки, на 20% чи більше\менше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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