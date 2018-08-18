Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
кто там про Донецк спрашивал, вот месяц назад была продана большая трешка в сталинке, последний этаж (но полностью отремонтированная крыша), состояние - зашел и получил инфаркт, за 19 тыс Взамен куплена однушка за 9 в почти жилом состоянии (зашел и не получил инфаркт) Обе в центре. Напоминаю, что до дыры стандартная цена была 1к\квадрат +-
Vlad442 написав:В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти?
Любовь живет три года. и срок исковой давности...и память в 2012-2013 квадрат в совкошлаке стоил 1700 долл. а в 2016 трёшки на Троещине продавали по 37-40 тыс. в три раза сложились цены на данный сегмент
Підтверджую.
В 2008 - 2к "хрущ" біля метро коштував приблизно 100 000 Дол, в 2018 - 30 000...35 000 дол. Падіння трикратне!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
thirdeye написав:кто там про Донецк спрашивал, вот месяц назад была продана большая трешка в сталинке, последний этаж (но полностью отремонтированная крыша), состояние - зашел и получил инфаркт, за 19 тыс Взамен куплена однушка за 9 в почти жилом состоянии (зашел и не получил инфаркт) Обе в центре. Напоминаю, что до дыры стандартная цена была 1к\квадрат +-
Чомусь Натаха-Трайбека не бажає скуповувати нерухомість в Ордло. Хоча вона галасує за Московію і "руський мір" всіма ратицями.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Serg-ik написав:airmax78 как то мало в Киеве топовых застройщиков по вашей версии
кстати, нас предупреждали
Вторник, 21 января 2020, 17:06
JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте - до 10%. "Ставка по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%", - прогнозируют аналитики. В JP Morgan считают, что возможности для дальнейшего укрепления курса гривни ограничены. Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной", - говорится в сообщении. По оценкам аналитиков, переоценка гривни составляет 34%.