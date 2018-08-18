Бльоооо... чья бы корова мычала. Ты ж сам сейчас в самом разгаре операции по окружению Киева кавалирками. Т.е. в недвиге по самые помидорки встретил кризис. Поэтому можешь спокойно выстраивать стратегию без оглядки на меня - не ошибешься.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:47
Бльоооо... чья бы корова мычала. Ты ж сам сейчас в самом разгаре операции по окружению Киева кавалирками. Т.е. в недвиге по самые помидорки встретил кризис. Поэтому можешь спокойно выстраивать стратегию без оглядки на меня - не ошибешься.
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:50
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Начинаем сыпаться по немногу. Пока не сильно.
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:25
В 1930 ті роки люди шептали:
"Ні корови, ні свині, лише Сталін на стіні"
Зараз вірш звучить так:
"Ні корови, ні свині,
Лиш Зеленський в телевізорІ".
Інфантильність і тупість Зе- і зеПільної команди - перевищує рамки здорового глузду
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:27
Пан має в загашнику 15-20 тис доларів і старий "Жигуль" в гаражі???)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 15 бер, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:31
Начинают давно забытые зомби вылезать на форум.
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:36
Нарот недалекий, факт.
Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.
При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.
Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:37
По данным коммунального объединения зеленого строительства "Киевзеленстрой", на одного жителя Киева сегодня приходится 21 м кв. зеленых насаждений,в Нью-Йорке - 6,7 м кв.
Мать городов русских,где русью пахнет должен стоить в три раза дороже в зелени .
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:40
В мене стратегія досить проста, купувати, щоб не в напряг для бюджету (скажем так, влошився на ту сумму, яку "заробив" на віртуальному ревалі і на деповідсотках). Тепер вся надія чи добудують, на одній вже криють дах, і ось-ось обіцяють документи. Інша планувалася на осінь і в мене вже чухалися лапки на "дайтє двє", бо вирішив забудовник виліпити ще один поверх, і є там кавалірки па21кгрн м2 17м2, але, уже перехотів.
Цього року, боюсь, що знову піймаю лося в БС, якого знову 3 роки тре буде "відбивати % на грн. депо".
Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:49
Ремонт делал в другой в 2016, при дешевых ценах на все работы и материалы, все самое дешевое и простое. Обошелся ремонт в 5к. Сейчас наверное такое будет мин 7к. Начинал с 52.
Востаннє редагувалось asin в Нед 15 бер, 2020 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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