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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3187318831893190>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:47

  flyman написав:Аірмакс, а наразі ти долари продаєш, чи купуєш?

Бльоооо... чья бы корова мычала. Ты ж сам сейчас в самом разгаре операции по окружению Киева кавалирками. Т.е. в недвиге по самые помидорки встретил кризис. Поэтому можешь спокойно выстраивать стратегию без оглядки на меня - не ошибешься.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:50

  flyman написав:Аірмакс, а наразі ти долари продаєш, чи купуєш?

Увидел этот пост - поставил «+» и прослезился. Спасибо за ностальгию. :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начинаем сыпаться по немногу. Пока не сильно.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:25

  prosecutor написав:Начинаем сыпаться по немногу. Пока не сильно.

В 1930 ті роки люди шептали:
"Ні корови, ні свині, лише Сталін на стіні"

Зараз вірш звучить так:

"Ні корови, ні свині,
Лиш Зеленський в телевізорІ".

Інфантильність і тупість Зе- і зеПільної команди - перевищує рамки здорового глузду
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:27

  shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к

Пан має в загашнику 15-20 тис доларів і старий "Жигуль" в гаражі???)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 15 бер, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:31

  shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к

Начинают давно забытые зомби вылезать на форум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:36

  airmax78 написав:
  shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к

Начинают давно забытые зомби вылезать на форум.


Нарот недалекий, факт.


Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.

При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.

Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:37

  shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к

По данным коммунального объединения зеленого строительства "Киевзеленстрой", на одного жителя Киева сегодня приходится 21 м кв. зеленых насаждений,в Нью-Йорке - 6,7 м кв.
Мать городов русских,где русью пахнет должен стоить в три раза дороже в зелени :mrgreen: .

https://news.liga.net/society/news/kiev ... d-v-evrope
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:40

  airmax78 написав:
  flyman написав:Аірмакс, а наразі ти долари продаєш, чи купуєш?

Бльоооо... чья бы корова мычала. Ты ж сам сейчас в самом разгаре операции по окружению Киева кавалирками. Т.е. в недвиге по самые помидорки встретил кризис. Поэтому можешь спокойно выстраивать стратегию без оглядки на меня - не ошибешься.

В мене стратегія досить проста, купувати, щоб не в напряг для бюджету (скажем так, влошився на ту сумму, яку "заробив" на віртуальному ревалі і на деповідсотках). Тепер вся надія чи добудують, на одній вже криють дах, і ось-ось обіцяють документи. Інша планувалася на осінь і в мене вже чухалися лапки на "дайтє двє", бо вирішив забудовник виліпити ще один поверх, і є там кавалірки па21кгрн м2 17м2, але, уже перехотів.
Цього року, боюсь, що знову піймаю лося в БС, якого знову 3 роки тре буде "відбивати % на грн. депо".
Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:49

  Vlad442 написав:
  asin написав:Экспозиция месяц. Была без ремонта, от слова вообще(от застройщика)

Начали с каких цифр? Не сразу же поставили 51? За 51 ушла бы быстрей, чем за месяц.
Ремонт от застройщика не так уж плох. Можно жить. Можно вложить 2 тыс и жить хорошо. Не понимаю людей, которые пытаются туда запихнуть ремонт за много тыс.
  airmax78 написав:Извините, Влад, но 1500+ за метр Патриотики - это было смешно месяц назад. Сегодня - это уже даже не смешно.

Ушла за 1370 за метр, если быть точным. Смешно, не смешно, но в данный момент предложений ниже 56500 нет.

Ремонт делал в другой в 2016, при дешевых ценах на все работы и материалы, все самое дешевое и простое. Обошелся ремонт в 5к. Сейчас наверное такое будет мин 7к. Начинал с 52.
Востаннє редагувалось asin в Нед 15 бер, 2020 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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