airmax78 написав: flyman написав: Аірмакс, а наразі ти долари продаєш, чи купуєш? Аірмакс, а наразі ти долари продаєш, чи купуєш?

Бльоооо... чья бы корова мычала. Ты ж сам сейчас в самом разгаре операции по окружению Киева кавалирками. Т.е. в недвиге по самые помидорки встретил кризис. Поэтому можешь спокойно выстраивать стратегию без оглядки на меня - не ошибешься. Бльоооо... чья бы корова мычала. Ты ж сам сейчас в самом разгаре операции по окружению Киева кавалирками. Т.е. в недвиге по самые помидорки встретил кризис. Поэтому можешь спокойно выстраивать стратегию без оглядки на меня - не ошибешься.

В мене стратегія досить проста, купувати, щоб не в напряг для бюджету (скажем так, влошився на ту сумму, яку "заробив" на віртуальному ревалі і на деповідсотках). Тепер вся надія чи добудують, на одній вже криють дах, і ось-ось обіцяють документи. Інша планувалася на осінь і в мене вже чухалися лапки на "дайтє двє", бо вирішив забудовник виліпити ще один поверх, і є там кавалірки па21кгрн м2 17м2, але, уже перехотів.

Цього року, боюсь, що знову піймаю лося в БС, якого знову 3 роки тре буде "відбивати % на грн. депо".

Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу. В мене стратегія досить проста, купувати, щоб не в напряг для бюджету (скажем так, влошився на ту сумму, яку "заробив" на віртуальному ревалі і на деповідсотках). Тепер вся надія чи добудують, на одній вже криють дах, і ось-ось обіцяють документи. Інша планувалася на осінь і в мене вже чухалися лапки на "дайтє двє", бо вирішив забудовник виліпити ще один поверх, і є там кавалірки па21кгрн м2 17м2, але, уже перехотів.Цього року, боюсь, що знову піймаю лося в БС, якого знову 3 роки тре буде "відбивати % на грн. депо".Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.

