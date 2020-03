Додано: Нед 15 бер, 2020 09:52

Frant написав: Нарот недалекий, факт.

Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.

При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.

Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....

Начинают давно забытые зомби вылезать на форум. Начинают давно забытые зомби вылезать на форум.



Нарот недалекий, факт.





Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.



При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.



Франт, ти що забув про гастінки на Лісовій були по 15куе, а КМБ за 16куе продавав новобудову 30м2+- зі скидкою на околиці Новобілич ще кілька років тому. Франт, ти що забув про гастінки на Лісовій були по 15куе, а КМБ за 16куе продавав новобудову 30м2+- зі скидкою на околиці Новобілич ще кілька років тому.

