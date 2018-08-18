Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к
Начинают давно забытые зомби вылезать на форум.
Нарот недалекий, факт.
Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.
При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.
Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....
Франт, ти що забув про гастінки на Лісовій були по 15куе, а КМБ за 16куе продавав новобудову 30м2+- зі скидкою на околиці Новобілич ще кілька років тому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Vlad442 написав:В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти?
Любовь живет три года. и срок исковой давности...и память в 2012-2013 квадрат в совкошлаке стоил 1700 долл. а в 2016 трёшки на Троещине продавали по 37-40 тыс. в три раза сложились цены на данный сегмент
Я в 2008 двуху в конце троещины в новом аппс 63м кв за 150 к продал))
shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к
Начинают давно забытые зомби вылезать на форум.
Нарот недалекий, факт.
Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.
При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.
Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....
Ще недавно засцяні хрущі на борщагівці коштували по 25 куе. Яку собівартість пан вирахує для хрущів? Та і взагалі КРЖН складається більше з будов радянської епохи, собівартість яких важко вирахувати. Тому будуть продавать за скільки будуть купляти.