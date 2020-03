Додано: Нед 15 бер, 2020 11:38



підсумки ринку нерухомості 2019



http://new.minfin.com.ua/ua/olx-itogi-r ... aJjyODqyfM Цінові гойдалки:підсумки ринку нерухомості 2019

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.