Додано: Нед 15 бер, 2020 11:37

Гнидник-прораб делал ремонт тремя этажами выше, плохо батарею поставил, свалили работяги, ключей нет, всю ночь с потолка капало. У меня еще ничего, с люстры на плитку покапало в тазик, а у соседей свыше паркет и тд, и обильней текло.



Я думал, монолитные перекрытия - это монолит, но пля, это такое же г.

Вода дырку всегда найдет, по щелям и углам, а с помощью гипсокартонного перекрытия у потолка начинает путешествовать куда захочет.



Думаю, чтобы какого-то грибка не было потом между гипсокартоном и потолком, визуально ничего страшного, краской совсем немного подрихтовать, но может кто-то сталкивался, как-то технически возможно просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.