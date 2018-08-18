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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3188318931903191>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:52

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к

Начинают давно забытые зомби вылезать на форум.


Нарот недалекий, факт.


Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.

При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.

Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....

Франт, ти що забув про гастінки на Лісовій були по 15куе, а КМБ за 16куе продавав новобудову 30м2+- зі скидкою на околиці Новобілич ще кілька років тому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:52

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:В три раза? Такого в истории Украины еще не было. Что должно произойти?

Любовь живет три года. и срок исковой давности...и память
в 2012-2013 квадрат в совкошлаке стоил 1700 долл. а в 2016 трёшки на Троещине продавали по 37-40 тыс. в три раза сложились цены на данный сегмент

Я в 2008 двуху в конце троещины в новом аппс 63м кв за 150 к продал))
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:04

И что сделал с деньгами?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:10

  PS4 написав:И что сделал с деньгами?

Влез в треху на позняках)) 100м
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:16

Охренеть... Перечитываем классиков:
https://twitter.com/_Smithchenko/status ... 35712?s=19

Меньше года с прогноза прошло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:29

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к

Начинают давно забытые зомби вылезать на форум.


Нарот недалекий, факт.


Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.

При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.

Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....

Ще недавно засцяні хрущі на борщагівці коштували по 25 куе. Яку собівартість пан вирахує для хрущів? Та і взагалі КРЖН складається більше з будов радянської епохи, собівартість яких важко вирахувати. Тому будуть продавать за скільки будуть купляти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:42

  airmax78 написав:Охренеть... Перечитываем классиков:
https://twitter.com/_Smithchenko/status ... 35712?s=19

Меньше года с прогноза прошло.

Я с ним не согласен. У меня после дефолта доллар по 58 получается.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:57

https://www.facebook.com/garik.korogods ... 9921775138

А теперь – внимание:
– Взлетели рестораны. Да, люди в масках, но местов нема. От так;
– Взлетели продажи квартир. Не ожидал, объяснить не могу;


Откуда он это взял, может тоже хочет продать. 8)
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:37

Гнидник-прораб делал ремонт тремя этажами выше, плохо батарею поставил, свалили работяги, ключей нет, всю ночь с потолка капало. У меня еще ничего, с люстры на плитку покапало в тазик, а у соседей свыше паркет и тд, и обильней текло.

Я думал, монолитные перекрытия - это монолит, но пля, это такое же г.
Вода дырку всегда найдет, по щелям и углам, а с помощью гипсокартонного перекрытия у потолка начинает путешествовать куда захочет.

Думаю, чтобы какого-то грибка не было потом между гипсокартоном и потолком, визуально ничего страшного, краской совсем немного подрихтовать, но может кто-то сталкивался, как-то технически возможно просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:38

Цінові гойдалки:
підсумки ринку нерухомості 2019

http://new.minfin.com.ua/ua/olx-itogi-r ... aJjyODqyfM
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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