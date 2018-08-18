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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3188318931903191

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Думаю, чтобы какого-то грибка не было потом между гипсокартоном и потолком, визуально ничего страшного, краской совсем немного подрихтовать, но может кто-то сталкивался, как-то технически возможно просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
сушим,шоб само,затем биостопом https://stroybaza.at.ua/shop/270/desc/biostop-kharkov и т.п. https://solomonplus.com.ua/kolorit-start-biostop ,затем мусорный пакет на лоток для покраски (шоб не мыть лоток :wink: ) и валик в руку тому прорабу))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:55

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Думаю, чтобы какого-то грибка не было потом между гипсокартоном и потолком, визуально ничего страшного, краской совсем немного подрихтовать, но может кто-то сталкивался, как-то технически возможно просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
сушим,шоб само,затем биостопом https://stroybaza.at.ua/shop/270/desc/biostop-kharkov и т.п. https://solomonplus.com.ua/kolorit-start-biostop ,затем мусорный пакет на лоток для покраски (шоб не мыть лоток :wink: ) и валик в руку тому прорабу))


С этими средствами понятно, снаружи уже как бы подсохло и достаточно быстро, меня немного беспокоит пространство между гипсокартоном и потолком.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:07

freeze а как шоб не вскрывать? точечно ,сушить,распылять и шпатлевать затем точки развешо...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлень: 3930
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  #<1 ... 3188318931903191
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