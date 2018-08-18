Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:Думаю, чтобы какого-то грибка не было потом между гипсокартоном и потолком, визуально ничего страшного, краской совсем немного подрихтовать, но может кто-то сталкивался, как-то технически возможно просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
freeze написав:Думаю, чтобы какого-то грибка не было потом между гипсокартоном и потолком, визуально ничего страшного, краской совсем немного подрихтовать, но может кто-то сталкивался, как-то технически возможно просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.