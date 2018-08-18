|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:07
freeze а как шоб не вскрывать? точечно ,сушить,распылять и шпатлевать затем точки развешо...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3926
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 497 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:21
Что-то давно Доллярчик не выкладывал скрины со своими заработками.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33710
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 3884 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:25
freeze написав:
просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
если точечные светильники, вытащить в противоположных углах, поставить вентилятор от компутера, пусть маслает
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:33
Diman написав: freeze написав:
просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
если точечные светильники, вытащить в противоположных углах, поставить вентилятор от компутера, пусть маслает
Да, пожалуй, как вариант, логично.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15773
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4021 раз.
- Подякували: 6244 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:41
airmax78 написав:
Что-то давно Доллярчик не выкладывал скрины со своими заработками.
И это хорошо, достал он уже со своей нью-МММ
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9223
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1069 раз.
- Подякували: 2436 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:44
freeze написав: Diman написав: freeze написав:
просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
если точечные светильники, вытащить в противоположных углах, поставить вентилятор от компутера, пусть маслает
Да, пожалуй, как вариант, логично.
А якщо їх не має то тепер будуть
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15073
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1965 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:47
барабашов написав: Gastarbaiter написав:
В 2014 году перед оккупацией была срочная продажа в Донецке за 33 куе, кажется. Посмотрел объявления. Сейчас аналоги за 10-14.
Когда вы продали, в марте, апреле, мае? Какая при этом ситуация в городе была и курс?
По поводу сравнения предполагаемого падения здесь цены и там - какая может быть продажа при закрытых реестрах, отсутствии полном покупателей (Ну кроме отпетых игроков в казино ) и городе полном банд уголовников с нарезным автоматическим и чем то потяжелее? В Киеве тоже на улицах уже "льется кровь"?
Продавал после захвата Славянска, но когда в Донецке еще была украинская власть. Т.е. шухер уже начался, но никто не знал: насколько серьезно все зайдет? Соответственно, был и дисконт процентов 10 от цен "до майдана".
Удешевление КРЖН 3 раза - это, конечно, пессимистический сценарий. Вероятно, будет раза 2 всего.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1322
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17825
|2885300
|
Нед 15 бер, 2020 01:21
rjkz
|
|12
|11292
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195359
|
|