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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:07
freeze а как шоб не вскрывать? точечно ,сушить,распылять и шпатлевать затем точки развешо...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:25
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:33
Да, пожалуй, как вариант, логично.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:41
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А якщо їх не має то тепер будуть
Всім процвітання!
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:47
Продавал после захвата Славянска, но когда в Донецке еще была украинская власть. Т.е. шухер уже начался, но никто не знал: насколько серьезно все зайдет? Соответственно, был и дисконт процентов 10 от цен "до майдана".
Удешевление КРЖН 3 раза - это, конечно, пессимистический сценарий. Вероятно, будет раза 2 всего.
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:36
Нашла на просторах интернета советы по кризису 2008 г. Некоторые пункты спорные, но тем не менее:
1. Поймите, кризис - время не зарабатывать, а сохранять заработанное ранее.
Проще говоря - не надо покупать акции, даже если все вокруг твердят что они на дне и завтра точно вырастут. Они точно вырастут, но вполне вероятно что не завтра, а лет через пять. А деньги вам - кризис на дворе - за эти пять лет еще ой как понадобятся.
2. Если же жаба душит держать деньги в чулке - положите их в банк. Причем половину переведите в евро, половину - в доллар. Ибо нацвалюта будет падать, пусть далеко не так быстро и глубоко, но проценты в банке вам этого падения не компенсируют.
3. Постарайтесь получить все долги. Не могут вернуть все - пусть возвращают хотя бы часть. Если предлагают возвращать имуществом - берите и тут же продавайте. Потому что подешевеет. Потому что если не может отдать сейчас - потом и вовсе не отдаст.
4. Если у вас не очень большая зарплата - это не так уж и плохо (в ситуации кризиса). Тех у кого она действительна велика уволят первыми. Принцип тут простой - лучше сократить одного замдиректора чем десять рабочих.
5. Постарайтесь взбодрится и работать (пока на вашей работе не пройдут увольнения) с максимальной отдачей - сейчас руководство выбирает кого уволить. А работу уже в следующем году будет найти трудно.
6. Если есть престарелые родственники живущие одни в своей квартире - перетяните их к себе, а их квартиру сдайте. Не здорово, но лишние деньги в кризис не помешают. Да и пенсия их тоже может в крайней ситуации оказаться нелишней.
7. Еще лучше - убедите их сменять квартиру на меньшую с доплатой а разницу положить под %%.
8. Если живете в большой квартире - продайте и съедьте в меньшую. Уверяю, в течении двух лет на те же деньги купите себе такую же, а на разницу будете жить несколько лет.
9. Если есть какие-то вложения - продавайте все сейчас и выходите в кэш. Лучше зафиксировать меньший убыток сегодня, чем бОльший завтра.
10. Постарайтесь СЕЙЧАС погасить все потребительские кредиты. Не думайте что когда не будут платить все, и вы под сурдинку сможете не платить. Заставят. И не берите новых.
11. Если вы частный инвестор - держите свою квартиру до последнего. Я у вас сам ее куплю, когда время придет.
12. Урежьте траты - покупайте в бюджетном магазине, пусть с очередями и не очень того качества. Пусть. И деньги - откладывайте. Пригодятся.
13. Заведите учет семейных расходов. Программки вам не нужны - лень их вести да и сложны зачем-то. Достаточно ежедневника и чеков.
14. Не делайте крупных покупок - скоро все подешевеет и сумеете купить дешевле. Хотите купить автомобиль - подождите год, скоро будут распродавать автомобили тех, кто взял кредит и не смог его отдать.
15. НЕ БЕРИТЕ СЕЙЧАС ИПОТЕКУ!
16. Не давайте деньги в долг - самим пригодятся.
17. Подумайте о своем деле - порог входа сильно упадет, а много ниш освободится.
18. Не требуйте повышения зарплаты - уволят первым.
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:49
Как оказалось, хр..новые советы. В разгар кризиса 2008-го года надо было покупать золото.
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:56
оно росло вместе с фондой
главное оружие рашистов - ложь
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