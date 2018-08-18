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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3189319031913192>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:07

freeze а как шоб не вскрывать? точечно ,сушить,распылять и шпатлевать затем точки развешо...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:21

Что-то давно Доллярчик не выкладывал скрины со своими заработками.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:25

  freeze написав: просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
если точечные светильники, вытащить в противоположных углах, поставить вентилятор от компутера, пусть маслает
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:33

  Diman написав:
  freeze написав: просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
если точечные светильники, вытащить в противоположных углах, поставить вентилятор от компутера, пусть маслает


Да, пожалуй, как вариант, логично.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:41

  airmax78 написав:Что-то давно Доллярчик не выкладывал скрины со своими заработками.

И это хорошо, достал он уже со своей нью-МММ
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
  Diman написав:
  freeze написав: просушить то внутреннее пространство не вскрывая потолок, или само просохнет? Окна открыл, сквознячок сделал, гипсокартон в принципе влагостойкий стоит.
если точечные светильники, вытащить в противоположных углах, поставить вентилятор от компутера, пусть маслает


Да, пожалуй, как вариант, логично.


А якщо їх не має то тепер будуть
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:47

  барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:В 2014 году перед оккупацией была срочная продажа в Донецке за 33 куе, кажется. Посмотрел объявления. Сейчас аналоги за 10-14.

Когда вы продали, в марте, апреле, мае? Какая при этом ситуация в городе была и курс?
По поводу сравнения предполагаемого падения здесь цены и там - какая может быть продажа при закрытых реестрах, отсутствии полном покупателей (Ну кроме отпетых игроков в казино ) и городе полном банд уголовников с нарезным автоматическим и чем то потяжелее? В Киеве тоже на улицах уже "льется кровь"?

Продавал после захвата Славянска, но когда в Донецке еще была украинская власть. Т.е. шухер уже начался, но никто не знал: насколько серьезно все зайдет? Соответственно, был и дисконт процентов 10 от цен "до майдана".
Удешевление КРЖН 3 раза - это, конечно, пессимистический сценарий. Вероятно, будет раза 2 всего.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:36

Нашла на просторах интернета советы по кризису 2008 г. Некоторые пункты спорные, но тем не менее:

1. Поймите, кризис - время не зарабатывать, а сохранять заработанное ранее.

Проще говоря - не надо покупать акции, даже если все вокруг твердят что они на дне и завтра точно вырастут. Они точно вырастут, но вполне вероятно что не завтра, а лет через пять. А деньги вам - кризис на дворе - за эти пять лет еще ой как понадобятся.

2. Если же жаба душит держать деньги в чулке - положите их в банк. Причем половину переведите в евро, половину - в доллар. Ибо нацвалюта будет падать, пусть далеко не так быстро и глубоко, но проценты в банке вам этого падения не компенсируют.

3. Постарайтесь получить все долги. Не могут вернуть все - пусть возвращают хотя бы часть. Если предлагают возвращать имуществом - берите и тут же продавайте. Потому что подешевеет. Потому что если не может отдать сейчас - потом и вовсе не отдаст.

4. Если у вас не очень большая зарплата - это не так уж и плохо (в ситуации кризиса). Тех у кого она действительна велика уволят первыми. Принцип тут простой - лучше сократить одного замдиректора чем десять рабочих.

5. Постарайтесь взбодрится и работать (пока на вашей работе не пройдут увольнения) с максимальной отдачей - сейчас руководство выбирает кого уволить. А работу уже в следующем году будет найти трудно.

6. Если есть престарелые родственники живущие одни в своей квартире - перетяните их к себе, а их квартиру сдайте. Не здорово, но лишние деньги в кризис не помешают. Да и пенсия их тоже может в крайней ситуации оказаться нелишней.

7. Еще лучше - убедите их сменять квартиру на меньшую с доплатой а разницу положить под %%.

8. Если живете в большой квартире - продайте и съедьте в меньшую. Уверяю, в течении двух лет на те же деньги купите себе такую же, а на разницу будете жить несколько лет.

9. Если есть какие-то вложения - продавайте все сейчас и выходите в кэш. Лучше зафиксировать меньший убыток сегодня, чем бОльший завтра.

10. Постарайтесь СЕЙЧАС погасить все потребительские кредиты. Не думайте что когда не будут платить все, и вы под сурдинку сможете не платить. Заставят. И не берите новых.

11. Если вы частный инвестор - держите свою квартиру до последнего. Я у вас сам ее куплю, когда время придет.

12. Урежьте траты - покупайте в бюджетном магазине, пусть с очередями и не очень того качества. Пусть. И деньги - откладывайте. Пригодятся.

13. Заведите учет семейных расходов. Программки вам не нужны - лень их вести да и сложны зачем-то. Достаточно ежедневника и чеков.

14. Не делайте крупных покупок - скоро все подешевеет и сумеете купить дешевле. Хотите купить автомобиль - подождите год, скоро будут распродавать автомобили тех, кто взял кредит и не смог его отдать.

15. НЕ БЕРИТЕ СЕЙЧАС ИПОТЕКУ!

16. Не давайте деньги в долг - самим пригодятся.

17. Подумайте о своем деле - порог входа сильно упадет, а много ниш освободится.

18. Не требуйте повышения зарплаты - уволят первым.
Natt
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Как оказалось, хр..новые советы. В разгар кризиса 2008-го года надо было покупать золото.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:56

  hxbbgaf написав:Как оказалось, хр..новые советы. В разгар кризиса 2008-го года надо было покупать золото.


оно росло вместе с фондой
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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