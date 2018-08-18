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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3189319031913192

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:00

  hxbbgaf написав:Как оказалось, хр..новые советы. В разгар кризиса 2008-го года надо было покупать золото.

Бетховены :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю на месяц дом снять. Что скажите?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:17

  Унуноктий написав:Думаю на месяц дом снять. Что скажите?

Ще холодно, десь в кінці квітня можна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.

А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:48

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.

А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу 8)

R&D буде і для автопрому і космосу і медицини, а формошльопи пострадають.
Цікаво, як там Airbnb не загинється?
А Uber?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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