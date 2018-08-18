Бетховены
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 16:00
Бетховены
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 15 бер, 2020 16:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю на месяц дом снять. Что скажите?
Додано: Нед 15 бер, 2020 16:17
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 15 бер, 2020 16:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Нед 15 бер, 2020 16:48
R&D буде і для автопрому і космосу і медицини, а формошльопи пострадають.
Цікаво, як там Airbnb не загинється?
А Uber?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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