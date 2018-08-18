Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.
А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу
flyman написав:Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.
А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу
R&D буде і для автопрому і космосу і медицини, а формошльопи пострадають. Цікаво, як там Airbnb не загинється? А Uber? Ну може Дойчебанк грохнеться. Але я до фінсектора зовсім ніяк.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.
А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу
R&D буде і для автопрому і космосу і медицини, а формошльопи пострадають. Цікаво, як там Airbnb не загинється? А Uber? Ну може Дойчебанк грохнеться. Але я до фінсектора зовсім ніяк.
Розповідаю: якщо фінсектор поріже бюджети та проекти (необов'язково щоб хтось накрився, просто косткаттінг), то "піхота" з фінсектора побіжить депмінгувати в суміжні галузі. В багатьох випадках це можливо. Щодо автопрому, то я Ваш оптимізм не поділяю, бо він дуже залежить від споживчих настроїв, а з цим буде не дуже.
Я не зловтішаюся, бо сам в тому ж кориті і дуже занепокоєний тепер щодо майбутнього, це просто така порада не орієнтуватися на досвід 2014-2017, бо сумно зараз буде не тільки в Україні, а й в усьомі світі. ЗІ в Чехії зачинені всі магазини крім їжі, ліків, табаку та електроніки (?!!), ресторани, бари, крім їдалень для працюючих. Вже працюємо з колегами з дому як мінімум на два тижні. Сьогодні ніби надзвичайний стан мають ввести.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Нед 15 бер, 2020 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:Нашла на просторах интернета советы по кризису 2008 г. Некоторые пункты спорные, но тем не менее:
1. Поймите, кризис - время не зарабатывать, а сохранять заработанное ранее.
Проще говоря - не надо покупать акции, даже если все вокруг твердят что они на дне и завтра точно вырастут. Они точно вырастут, но вполне вероятно что не завтра, а лет через пять. А деньги вам - кризис на дворе - за эти пять лет еще ой как понадобятся.
2. Если же жаба душит держать деньги в чулке - положите их в банк. Причем половину переведите в евро, половину - в доллар. Ибо нацвалюта будет падать, пусть далеко не так быстро и глубоко, но проценты в банке вам этого падения не компенсируют.
3. Постарайтесь получить все долги. Не могут вернуть все - пусть возвращают хотя бы часть. Если предлагают возвращать имуществом - берите и тут же продавайте. Потому что подешевеет. Потому что если не может отдать сейчас - потом и вовсе не отдаст.
4. Если у вас не очень большая зарплата - это не так уж и плохо (в ситуации кризиса). Тех у кого она действительна велика уволят первыми. Принцип тут простой - лучше сократить одного замдиректора чем десять рабочих.
5. Постарайтесь взбодрится и работать (пока на вашей работе не пройдут увольнения) с максимальной отдачей - сейчас руководство выбирает кого уволить. А работу уже в следующем году будет найти трудно.
6. Если есть престарелые родственники живущие одни в своей квартире - перетяните их к себе, а их квартиру сдайте. Не здорово, но лишние деньги в кризис не помешают. Да и пенсия их тоже может в крайней ситуации оказаться нелишней.
7. Еще лучше - убедите их сменять квартиру на меньшую с доплатой а разницу положить под %%.
8. Если живете в большой квартире - продайте и съедьте в меньшую. Уверяю, в течении двух лет на те же деньги купите себе такую же, а на разницу будете жить несколько лет.
9. Если есть какие-то вложения - продавайте все сейчас и выходите в кэш. Лучше зафиксировать меньший убыток сегодня, чем бОльший завтра.
10. Постарайтесь СЕЙЧАС погасить все потребительские кредиты. Не думайте что когда не будут платить все, и вы под сурдинку сможете не платить. Заставят. И не берите новых.
11. Если вы частный инвестор - держите свою квартиру до последнего. Я у вас сам ее куплю, когда время придет.
12. Урежьте траты - покупайте в бюджетном магазине, пусть с очередями и не очень того качества. Пусть. И деньги - откладывайте. Пригодятся.
13. Заведите учет семейных расходов. Программки вам не нужны - лень их вести да и сложны зачем-то. Достаточно ежедневника и чеков.
14. Не делайте крупных покупок - скоро все подешевеет и сумеете купить дешевле. Хотите купить автомобиль - подождите год, скоро будут распродавать автомобили тех, кто взял кредит и не смог его отдать.
15. НЕ БЕРИТЕ СЕЙЧАС ИПОТЕКУ!
16. Не давайте деньги в долг - самим пригодятся.
17. Подумайте о своем деле - порог входа сильно упадет, а много ниш освободится.
18. Не требуйте повышения зарплаты - уволят первым.
Рыба-сом написав:Я не зловтішаюся, бо сам в тому ж кориті і дуже занепокоєний тепер щодо майбутнього, це просто така порада не орієнтуватися на досвід 2014-2017, бо сумно зараз буде не тільки в Україні, а й в усьомі світі. ЗІ в Чехії зачинені всі магазини крім їжі, ліків, табаку та електроніки (?!!), ресторани, бари, крім їдалень для працюючих. Вже працюємо з колегами з дому як мінімум на два тижні. Сьогодні ніби надзвичайний стан мають ввести.
Повністю підтримую! В листопаді змінив роботу, зара сижу тихенько і не виступаю не по справі.
Якщо зараз стати безробітним, то в такому стані можна пару років легко проходити. Ми ще в кризу навіть не війшли, а таке у світі відбувається.
Хтось при Сарс вводив пандемію? Кордони перекривав? Ні!
зі. В мене бардзо погане відчуття((( щось тут не то...