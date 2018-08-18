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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31903191319231933194>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:00

  hxbbgaf написав:Как оказалось, хр..новые советы. В разгар кризиса 2008-го года надо было покупать золото.

Бетховены :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю на месяц дом снять. Что скажите?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:17

  Унуноктий написав:Думаю на месяц дом снять. Что скажите?

Ще холодно, десь в кінці квітня можна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.

А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:48

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.

А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу 8)

R&D буде і для автопрому і космосу і медицини, а формошльопи пострадають.
Цікаво, як там Airbnb не загинється?
А Uber?
Ну може Дойчебанк грохнеться. Але я до фінсектора зовсім ніяк.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:14

  flyman написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Зато тепер хочеться назад в ЄС, як у 2015..2017 пересидіти кризу.

А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу 8)

R&D буде і для автопрому і космосу і медицини, а формошльопи пострадають.
Цікаво, як там Airbnb не загинється?
А Uber?
Ну може Дойчебанк грохнеться. Але я до фінсектора зовсім ніяк.

Розповідаю: якщо фінсектор поріже бюджети та проекти (необов'язково щоб хтось накрився, просто косткаттінг), то "піхота" з фінсектора побіжить депмінгувати в суміжні галузі. В багатьох випадках це можливо.
Щодо автопрому, то я Ваш оптимізм не поділяю, бо він дуже залежить від споживчих настроїв, а з цим буде не дуже.

Я не зловтішаюся, бо сам в тому ж кориті і дуже занепокоєний тепер щодо майбутнього, це просто така порада не орієнтуватися на досвід 2014-2017, бо сумно зараз буде не тільки в Україні, а й в усьомі світі.
ЗІ в Чехії зачинені всі магазини крім їжі, ліків, табаку та електроніки (?!!), ресторани, бари, крім їдалень для працюючих. Вже працюємо з колегами з дому як мінімум на два тижні. Сьогодні ніби надзвичайний стан мають ввести.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Нед 15 бер, 2020 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:23

Сегодня звонили из из ОП двух застройщиков, обреченно спрашивали не интересуюсь ли я еще их объектами. Спрашивали когда перезвонить? Через 1-2 месяца? Через полгода?

Да уж.... недолго музыка играла.

ps Разблокируйте Трибеку!!!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:29

  airmax78 написав:Сегодня звонили из из ОП двух застройщиков, обреченно спрашивали не интересуюсь ли я еще их объектами. Спрашивали когда перезвонить? Через 1-2 месяца? Через полгода?

Да уж.... недолго музыка играла.

ps Разблокируйте Трибеку!!!


Підтримаю! Тільки нехай себе гарно веде!
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:34

  Natt написав:Нашла на просторах интернета советы по кризису 2008 г. Некоторые пункты спорные, но тем не менее:

1. Поймите, кризис - время не зарабатывать, а сохранять заработанное ранее.

Проще говоря - не надо покупать акции, даже если все вокруг твердят что они на дне и завтра точно вырастут. Они точно вырастут, но вполне вероятно что не завтра, а лет через пять. А деньги вам - кризис на дворе - за эти пять лет еще ой как понадобятся.

2. Если же жаба душит держать деньги в чулке - положите их в банк. Причем половину переведите в евро, половину - в доллар. Ибо нацвалюта будет падать, пусть далеко не так быстро и глубоко, но проценты в банке вам этого падения не компенсируют.

3. Постарайтесь получить все долги. Не могут вернуть все - пусть возвращают хотя бы часть. Если предлагают возвращать имуществом - берите и тут же продавайте. Потому что подешевеет. Потому что если не может отдать сейчас - потом и вовсе не отдаст.

4. Если у вас не очень большая зарплата - это не так уж и плохо (в ситуации кризиса). Тех у кого она действительна велика уволят первыми. Принцип тут простой - лучше сократить одного замдиректора чем десять рабочих.

5. Постарайтесь взбодрится и работать (пока на вашей работе не пройдут увольнения) с максимальной отдачей - сейчас руководство выбирает кого уволить. А работу уже в следующем году будет найти трудно.

6. Если есть престарелые родственники живущие одни в своей квартире - перетяните их к себе, а их квартиру сдайте. Не здорово, но лишние деньги в кризис не помешают. Да и пенсия их тоже может в крайней ситуации оказаться нелишней.

7. Еще лучше - убедите их сменять квартиру на меньшую с доплатой а разницу положить под %%.

8. Если живете в большой квартире - продайте и съедьте в меньшую. Уверяю, в течении двух лет на те же деньги купите себе такую же, а на разницу будете жить несколько лет.

9. Если есть какие-то вложения - продавайте все сейчас и выходите в кэш. Лучше зафиксировать меньший убыток сегодня, чем бОльший завтра.

10. Постарайтесь СЕЙЧАС погасить все потребительские кредиты. Не думайте что когда не будут платить все, и вы под сурдинку сможете не платить. Заставят. И не берите новых.

11. Если вы частный инвестор - держите свою квартиру до последнего. Я у вас сам ее куплю, когда время придет.

12. Урежьте траты - покупайте в бюджетном магазине, пусть с очередями и не очень того качества. Пусть. И деньги - откладывайте. Пригодятся.

13. Заведите учет семейных расходов. Программки вам не нужны - лень их вести да и сложны зачем-то. Достаточно ежедневника и чеков.

14. Не делайте крупных покупок - скоро все подешевеет и сумеете купить дешевле. Хотите купить автомобиль - подождите год, скоро будут распродавать автомобили тех, кто взял кредит и не смог его отдать.

15. НЕ БЕРИТЕ СЕЙЧАС ИПОТЕКУ!

16. Не давайте деньги в долг - самим пригодятся.

17. Подумайте о своем деле - порог входа сильно упадет, а много ниш освободится.

18. Не требуйте повышения зарплаты - уволят первым.

http://slavs.org.ua/argentina-2001-survival
Цікаво, як вижити одинокій молодій жінці при БП?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:37

  Рыба-сом написав:Я не зловтішаюся, бо сам в тому ж кориті і дуже занепокоєний тепер щодо майбутнього, це просто така порада не орієнтуватися на досвід 2014-2017, бо сумно зараз буде не тільки в Україні, а й в усьомі світі.
ЗІ в Чехії зачинені всі магазини крім їжі, ліків, табаку та електроніки (?!!), ресторани, бари, крім їдалень для працюючих. Вже працюємо з колегами з дому як мінімум на два тижні. Сьогодні ніби надзвичайний стан мають ввести.


Повністю підтримую! В листопаді змінив роботу, зара сижу тихенько і не виступаю не по справі.

Якщо зараз стати безробітним, то в такому стані можна пару років легко проходити. Ми ще в кризу навіть не війшли, а таке у світі відбувається.

Хтось при Сарс вводив пандемію? Кордони перекривав? Ні!

зі. В мене бардзо погане відчуття((( щось тут не то...
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